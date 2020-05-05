Государственная зерновая корпорация получила 2 миллиарда убытка

АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) по итогам 2019 года нарастило чистый убыток на 30% по сравнению с 2018 годом – до 1,92 млрд грн.

Согласно отчету компании, госпредприятие в прошлом году увеличило доход от реализации продукции на 33,3% – до 14,11 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

За год ГПЗКУ получила 1,45 млрд грн валового убытка против 490,3 млн грн валовой прибыли годом ранее и 2,91 млрд грн операционного убытка против 11,56 млн грн операционной прибыли в 2018 году.

Читайте также: Кабмин задерживает передачу ГПЗКУ, "Артемсоли" и "Хлеба Украины" Фонду госимущества, – глава ФГИ

Как сообщалось, Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности председателя правления АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" Василия Коваленко.

В начале апреля исполняющий обязанности главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) Саймон Чернявский заявил об отказе продлевать временный трудовой контракт.

Топ-менеджер назвал причиной такого решения "разные видения путей развития ГПЗКУ, в частности в вопросе стратегии корпоративного управления и защиты корпорации от политических интересов".

Чернявский был назначен и.о. главы правления ГПЗКУ в декабре 2019 года. До назначения он занимал должность генерального директора агрохолдинга "Мрия".

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала корпорации могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.