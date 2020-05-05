Количество безработных за время карантина выросло на 166 тысяч, – Служба занятости

Количество безработных за время карантина (с 12 марта) увеличилось на 166 тыс. человек и на 5 мая 2020 года составляет 463,422 тыс. человек, что на 50,3% больше по сравнению с прошлогодним показателем на этот период.

Об этом сообщила Государственная служба занятости в ответ на запрос Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно ее данным, 387,47 тыс. человек из них получают помощь по безработице, по состоянию на начало карантина 12 марта таких было 310,072 тыс. человек.

За прошлую неделю количество безработных возросло на 28,6 тыс. челоек, добавили в ведомстве.

При этом количество вакансий по состоянию на текущую дату составляет 51,8 тыс., что на 42% меньше прошлогоднего уровня на эту дату.

В то же время 4 мая количество зарегистрированных безработных было наивысшим среднедневным показателем за весь период карантина - 10,16 тыс. человек.