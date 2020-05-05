НКРЭКУ предлагает временно запретить строительство новых ВИЭ-мощностей

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, для решения проблемы развития "зеленой" генерации считает необходимым временно, до решения вопроса о строительстве высокоманевренных мощностей, запретить строительство новых объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Соответствующие предложения во время "круглого стола" "Преодоление кризисных явлений в украинской энергетике" 5 мая озвучил член комиссии Дмитрий Коваленко в ходе представления регулятором своего взгляда на решение проблем развития ВИЭ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Коваленко, презентовавший "hard" и "light" сценарии развития событий, подчеркнул, что временные ограничения строительства новых объектов "зеленой" генерации являются необходимой для принятия в краткосрочной перспективе мерой вне зависимости от сценария.

Первый вариант предусматривает снижение "зеленого" тарифа (з/т) для СЭС и ВЭС до 9 и 8 евроцентов за 1 кВт-ч соответственно, что приведет к экономии в 15 млрд грн.

Для обеспечения инвесторам непредвзятого отношения к их правомерным ожиданиям предлагается обеспечить им возможность по решению правительства страны получить возмещение понесенных капитальных, операционных и финансовых расходов с обеспечением до 2030 года доходности на уровне доходности 10-летних облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в евро с маржой в 2 процентных пункта (п.п.) с учетом ранее полученных средств по з/т.

В качестве альтернативы рассматривается также возможность после возмещения инвесторам капитальных, операционных и финансовых расходов внедрить до 2030 года доплату (feed-in premium) к цене на рынке "на сутки вперед" (РСВ) на уровне 3,8 евроцента за 1 кВт-ч для СЭС и 1,3 евроцента – для ВЭС.

Кроме того, "hard" сценарий предусматривает создание стратегического резерва в размере 7 млрд грн для обеспечения операционной безопасности. Сформировать такой резерв предлагается за счет увеличения тарифа НЭК "Укрэнерго" на диспетчеризацию.

В свою очередь "light" вариант предусматривает снижение "зеленого" тарифа на 30% для СЭС и на 15% для ВЭС, что, по оценкам регулятора, даст экономию в 11 млрд грн.

Каждый из двух указанных сценариев предусматривает возможность безоплатных ограничений выработки ВИЭ в объеме не более 20%, введение 100-процентной ответственности за небалансы, обеспечение механизма компенсации ограничения отпуска ВИЭ по команде диспетчера, а также отмену для бытовых потребителей льготного тарифа на первые 100 кВт-ч потребленной электроэнергии в размере 90 коп/кВт-ч.