Львов разработал 5-этапный план выхода из туристического кризиса
Во Львове разработали план по восстановлению индустрии туризма в городе после завершения карантина. Он включает в себя пять этапов и предварительно охватывает восемь месяцев.
Об этом сообщил заместитель мэра Львова по вопросам развития Андрей Москаленко в Facebook, передает БизнесЦензор.
"Для Львова - туризм это в первую очередь о рабочих местах и налоги в бюджет. Всего в Львове в пиковые туристические месяца задействовано 15% трудоспособного населения города. В прошлом году Львов посетило 2,5 млн гостей. В среднем каждый гость находился около трех дней и за время путешествия тратил до $400 долл - это средства, которые шли как прибыль в малый и средний бизнес. От туристического сбора в 2019 году в бюджет Львовского городского совета уплачено 10 млн грн, а от уплаты НДФЛ - 198 млн грн", - написал Москаленко.
Предусматривается несколько этапов выхода из карантина для индустрии туризма.
Этап первый: май (при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабление правительственных запретов):
- частичное открытие заведений туристической инфраструктуры (гостиницы, заведения общественного питания)
- разработка и внедрение новых протоколов в индустрии гостеприимства (отели, рестораны, кофейни, экскурсии, туристическая дильнисть, проведение событий)
- частичное открытие учреждений культуры по отдельным протоколом (музеи)
- запуск рекламных пакетов - для посетителей Львова
Этап второй: июнь (при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабление правительственных запретов):
- восстановление планового туризма
- с точки зрения гостей - ключевым станет безопасность путешествий и ценовая политика
- с точки зрения малого и среднего бизнеса - работа в новых условиях - новые протоколы - в заведениях размещения, заведениях общественного питания и так далее
- запуск национальной промокампании - акцент на безопасность посещения
- запуск организованной экскурсионной деятельности
- пилотный запуск публичных событий под открытым небом с ограниченным количеством людей (при условии соблюдения отдельного протокола)
Этап третий: июль-август (при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабление правительственных запретов):
- постепенное открытие международного авиасообщения со Львовом
- открытие дополнительных учреждений для посещения (центры досуга, учреждения культуры)
- промокампания восстановления и развития делового туризма (пакет сопровождения конфренций от конфренц-бюро)
Этап четвертый: сентябрь-октябрь (при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабление правительственных запретов):
- возможность проведения по соблюдению отдельного протокола - событий с ограниченным количеством людей
- ￼￼￼￼￼развитие возможности групповых организованных путешествий
Этап пятый: ноябрь-декабрь (при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабление правительственных запретов):
- развитие группового организованного туризма
- соблюдение новых протоколов и новых стандартов станет новой обычной практикой функционирования учреждений сферы услуг учреждений
- восстановление международного туризма
