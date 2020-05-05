БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Львов разработал 5-этапный план выхода из туристического кризиса

Во Львове разработали план по восстановлению индустрии туризма в городе после завершения карантина. Он включает в себя пять этапов и предварительно охватывает восемь месяцев.

Об этом сообщил заместитель мэра Львова по вопросам развития Андрей Москаленко в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Для Львова - туризм это в первую очередь о рабочих местах и ​​налоги в бюджет. Всего в Львове в пиковые туристические месяца задействовано 15% трудоспособного населения города. В прошлом году Львов посетило 2,5 млн гостей. В среднем каждый гость находился около трех дней и за время путешествия тратил до $400 долл - это средства, которые шли как прибыль в малый и средний бизнес. От туристического сбора в 2019 году в бюджет Львовского городского совета уплачено 10 млн грн, а от уплаты НДФЛ - 198 млн грн", - написал Москаленко.

Предусматривается несколько этапов выхода из карантина для индустрии туризма.

Этап первый: май (при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабление правительственных запретов):

  • частичное открытие заведений туристической инфраструктуры (гостиницы, заведения общественного питания)
  • разработка и внедрение новых протоколов в индустрии гостеприимства (отели, рестораны, кофейни, экскурсии, туристическая дильнисть, проведение событий)
  • частичное открытие учреждений культуры по отдельным протоколом (музеи)
  • запуск рекламных пакетов - для посетителей Львова

Этап второй: июнь (при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабление правительственных запретов):

  • восстановление планового туризма
  • с точки зрения гостей - ключевым станет безопасность путешествий и ценовая политика
  • с точки зрения малого и среднего бизнеса - работа в новых условиях - новые протоколы - в заведениях размещения, заведениях общественного питания и так далее
  • запуск национальной промокампании - акцент на безопасность посещения
  • запуск организованной экскурсионной деятельности
  • пилотный запуск публичных событий под открытым небом с ограниченным количеством людей (при условии соблюдения отдельного протокола)

Этап третий: июль-август (при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабление правительственных запретов):

  • постепенное открытие международного авиасообщения со Львовом
  • открытие дополнительных учреждений для посещения (центры досуга, учреждения культуры)
  • промокампания восстановления и развития делового туризма (пакет сопровождения конфренций от конфренц-бюро)

Этап четвертый: сентябрь-октябрь (при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабление правительственных запретов):

  • возможность проведения по соблюдению отдельного протокола - событий с ограниченным количеством людей
  • ￼￼￼￼￼развитие возможности групповых организованных путешествий

Этап пятый: ноябрь-декабрь (при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабление правительственных запретов):

  • развитие группового организованного туризма
  • соблюдение новых протоколов и новых стандартов станет новой обычной практикой функционирования учреждений сферы услуг учреждений
  • восстановление международного туризма

карантин (2077) Львів (866) туризм (803)
