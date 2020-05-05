Зеленский призвал ЕБРР увеличить финансирование проектов в Украине

Украина предлагает Европейскому банку реконструкции и развития рассмотреть возможность увеличения финансирования проектов в стране, в том числе поддержки программ правительства по финансированию малого и среднего бизнеса.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время телефонного разговора с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Мы понимаем, что малый и микробизнес страдают больше, а это – наша экономика. И Офис президента, и правительство, и парламент – все мы слаженно работаем, чтобы разработать программы поддержки наших предпринимателей. В связи с этим предлагаю ЕБРР рассмотреть пути поддержки действий правительства для запуска программы масштабного финансирования малого и среднего бизнеса, а также предоставление гарантий по таким кредитам", – отметил Зеленский.

Глава государства напомнил, что в прошлом году Украина стала второй крупнейшей страной операций ЕБРР по объемам финансирования и заняла первое место по количеству проектов – 51. Объем годовых обязательств достиг более 1 млрд евро. Также в 2019 году Украина довела выборку средств по проектам с ЕБРР до 950 млн евро.

В свою очередь Сума Чакрабарти отметил принятие в Украине эффективного закона о концессии и голосование за закон об открытии рынка земли.

Зеленский также приветствовал первый пакет мер ЕБРР по реагированию на кризис на 1 млрд евро, утвержденный в марте этого года – "Пакет солидарности" и выразил надежду на утверждение "Пакета солидарности 2.0" с увеличением до 4 млрд евро и расширение критической инфраструктуры в рамках Программы поддержки жизнедеятельности инфраструктуры.

Также президент Украины выразил надежду на утверждение ЕБРР в июле кредита для "Укравтодора" в размере 450 млн евро на новый проект, предусматривающий дальнейшую реконструкцию дороги М05 Киев - Одесса до Одессы, строительство северной объездной дороги Львова. Вместе с дополнительными 450 млн евро от Европейского инвестиционного банка это позволит быстро начать эти два важных логистические проекты.

"Несмотря на кризис инвестиции в инфраструктуру, в частности строительство дорог, остаются для нас одним из крупнейших приоритетов. В этом году в бюджете предусмотрены рекордные средства для строительства дорог, а также дополнительные заимствования под государственные гарантии", – сказал Зеленский.

Президент также выразил благодарность главе ЕБРР за готовность поддержать развитие муниципальных проектов в Украине и подписании Меморандума между ЕБРР и правительством Украины на Мариупольском инвестиционном форуме в октябре 2019 года.

"Знаю, что в рамках его реализации уже начаты переговоры о привлечении финансирования пилотных проектов на общую сумму около 160 млн евро в Херсонской, Полтавской и Днепропетровской областях, и мы надеемся, что сможем их успешно финализировать течение нескольких месяцев. Надеюсь, что со временем больше инфраструктурных проектов будет развернуто в различных регионах страны", – добавил Зеленский.

Также президент отметил, что из-за кризиса, связанного с COVID-19, украинские государственные компании нуждаются в дополнительной ликвидности, и выразил надежду на поддержку ЕБРР украинских государственных компаний.