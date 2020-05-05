В Нью-Дели ввели налог 70% на алкоголь

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Нью-Дели введен 70-процентый налог на алкоголь.

Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на решение властей, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

По мнению властей индийской столицы, наценка позволит снизить ажиотаж вокруг продукции и компенсировать финансовые потери из-за ограничительных мер. Новый налог получил название "специальный тариф на корону".

Накануне, 4 мая, винные магазины города впервые открылись после месячного перерыва. В день открытия у входов в магазины образовались очереди. Сотрудники полиции призывали пришедших в магазины соблюдать необходимую дистанцию в 1,5 метра.

Ранее Индия продлила введенный 24 марта режим самоизоляции. Он будет действовать до 25 мая. При это режим самоизоляции становится более гибким, допуская послабления в тех регионах, которые добились наибольших успехов в борьбе с эпидемией и оказались в "зеленой зоне". По последним данным, в Индии подтверждены 46 тыс. случаев заражения, умерли 1,5 тыс. человек.