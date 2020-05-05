Транзит российской нефти через Украину упал из-за карантина на 12%

Транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в апреле 2020 снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,6% – до 750,5 тыс. тонн.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртранснафта", передает БизнесЦензор.

"Снижение объемов транзита по результатам апреля, в частности, обусловлено уменьшением спроса на сырье среди европейских потребителей (НПЗ), которые сократили производство нефтепродуктов вследствие снижения промышленного производства в связи с введением карантинных мер по борьбе с пандемией коронавируса", – отмечается в сообщении.

В то же время "Укртранснафта" увеличила объем транспортировки нефти на НПЗ Украины в апреле на 27,3%, по сравнению с апрелем прошлого года, – до 244,1 тыс. тонн.

В том числе на НПЗ Украины было транспортировано 115,3 тыс. тонн украинской нефти, 61,3 тыс. тонн – азербайджанской (Azeri Light) и 67,5 тыс. тонн – американской нефти (Bakken).

В целом в апреле 2020 года общий объем транспортировки нефти уменьшился по сравнению с апрелем прошлого года на 4,4% – с 1,04 млн тонн до 994,6 тыс. тонн.

"Общий объем транспортируемой нефти по результатам января-апреля 2020 года составляет 5,03 млн тонн нефти (на 1,7% больше по сравнению с таким периодом в 2019 году.), Из которых объем транспортировки нефти для НПЗ Украины составляет 836,1 тыс. тонн (на 20% больше, чем в январе-апреле 2019), а транзит – 4,2 млн тонн (снижение на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года)", – сообщили в компании.

Как сообщалось, "Укртранснафта" и российская "Транснефть" в декабре 2019 года заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которым его действие продлено на десять лет – с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года.