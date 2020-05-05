БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Минздрав разрешил клинические исследования препарата от COVID-19

Министерство здравоохранения разрешило провести клинические исследования препарата по лечению коронавирусной болезни (COVID-19) в пяти медучреждениях.

Соответствующий приказ Минздрава от 4 мая 2020 года №1038 "О проведении клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для принятия мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19)" обнародован на сайте ведомства, передает БизнесЦензор.

Согласно приказу, исследования по оценке эффективности препарата "Биовен", производства ООО "Биофарма Плазма", в комплексной терапии пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19/SARS-CoV-2, будут проводится на базе:

  • Киевской городской клинической больницы №17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии),
  • Белоцерковской городской больницы №3 (инфекционное отделение),
  • Львовской областной инфекционной клинической больницы (отделение реанимации и интенсивной терапии),
  • Городской инфекционной больницы Одесского городского совета (инфекционное боксованное отделение),
  • Киевской городской клинической больницы №4 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии).

