Минздрав разрешил клинические исследования препарата от COVID-19
Министерство здравоохранения разрешило провести клинические исследования препарата по лечению коронавирусной болезни (COVID-19) в пяти медучреждениях.
Соответствующий приказ Минздрава от 4 мая 2020 года №1038 "О проведении клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для принятия мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19)" обнародован на сайте ведомства, передает БизнесЦензор.
Согласно приказу, исследования по оценке эффективности препарата "Биовен", производства ООО "Биофарма Плазма", в комплексной терапии пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19/SARS-CoV-2, будут проводится на базе:
- Киевской городской клинической больницы №17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии),
- Белоцерковской городской больницы №3 (инфекционное отделение),
- Львовской областной инфекционной клинической больницы (отделение реанимации и интенсивной терапии),
- Городской инфекционной больницы Одесского городского совета (инфекционное боксованное отделение),
- Киевской городской клинической больницы №4 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль