Фондовые рынки США и Европы перешли к росту

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Оптимизм инвесторов поддерживал взлет нефтяных цен и сообщения о новой фазе в разработке вакцины от коронавируса.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Фьючерс WTI на июнь во вторник подорожал более чем на 20%, продемонстрировав рост пятый день подряд на фоне постепенного снятия в ряде стран ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. С начала месяца нефть WTI прибавила в цене 29%, пишет CNBC.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил накануне, что некоторые магазины, включая книжные, цветочные и спортивные, смогут снова открыться уже в эту пятницу. Тем временем, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о снижении ежедневного прироста количества госпитализированных больных и жертв заболевания. Однако он отметил, что власти штата ожидали более значительного сокращения.

Помимо этого, американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. (SPB: PFE) сообщила во вторник о начале испытаний вакцины от коронавируса на людях. Исследование проводится в рамках международной программы совместно с германской Biontech. В испытаниях в США примут участие до 360 человек. Акции Pfizer во вторник подорожали на 2,4%.

Между тем дефицит внешнеторгового баланса США в марте 2020 года составил $44,4 млрд по сравнению с пересмотренным февральским показателем в $39,8 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $44 млрд с предварительно объявленных $39,9 млрд в феврале.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в апреле снизился до 41,8 пункта - минимума с апреля 2009 года, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Мартовское значение индекса составляло 52,5 пункта.

Капитализация производителям растительных заменителей мяса Beyond Meat во вторник взлетела на 5,3%. Компания в первом квартале получила чистую прибыль в $1,8 млн против чистого убытка в $6,6 млн годом ранее. Выручка подскочила почти в два с половиной раза - до $97,1 млн. Отчетность компании была опубликована после закрытия торгов.

Бумаги Marathon Petroleum (SPB: MPC) Corp. подешевели на 1,2%. Компания отчиталась о чистом убытке в $9,2 млрд, или $14,25 на акцию, по сравнению с $7 млн, или $0,01 на акцию, годом ранее. Скорректированный убыток составил $0,16 на акцию, в то время как аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель в $0,25 на акцию. Квартальная выручка упала до $25,215 млрд с $28,253 млрд в прошлом году при консенсус-прогнозе в $27,1 млрд.

Стоимость Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) уменьшилась на 0,9%. Итало-американский автомобилестроительный концерн отчитался о получении чистого убытка в 1,694 млрд евро по итогам первого квартала. Глобальные продажи FCA сократились на 21%, до 818 тыс. автомашин.

Котировки Hertz Global Holdings Inc., занимающейся прокатом автомобилей, упали на 16,2%, после того как газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что компания наняла консалтинговую фирму FTI Consulting (SPB: FCN) Inc. в преддверии возможного начала процедуры банкротства.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник поднялся на 133,33 пункта (0,56%) - до 23883,09 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 25,7 пункта (0,9%) и составил 2868,44 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 98,41 пункта (1,13%) - до 8809,12 пункта.

Европейские рынки акций выросли во вторник на фоне оптимизма трейдеров, связанного с постепенным смягчением ограничений, которые были введены с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в государствах региона.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка во вторник поднялся на 2,15% и составил 335,50 пункта.

Британский индикатор FTSE вырос на 1,7%, германский DAX - на 2,5%, французский CAC - на 2,4%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 2,1% и 1,1% соответственно.

Рынок практически проигнорировал неожиданное решение Федерального конституционного суда ФРГ, поставившего под угрозу реализуемую Европейским центральным банком (ЕЦБ) программу выкупа активов (QE), пишет MarketWatch.

Германский суд посчитал, что ЕЦБ превысил полномочия, запустив эту программу в 2015 году, и предписал Бундесбанку прекратить свое участие в ней в течение трех месяцев, если Европейский ЦБ не сможет доказать, что действовал "соразмерно" своим целям, запуская QE.

Ранее германский суд согласился с мнением Европейского суда, что реализуемая ЕЦБ программа выкупа облигаций не является формой так называемого "монетарного финансирования" государств Центробанком, которое категорически запрещено в еврозоне. Во вторник, однако, он заявил, что реализация этой программы имеет негативные побочные эффекты, в том числе вредит вкладчикам и позволяет оставаться на плаву "компаниям-зомби".

Фокус внимания трейдеров смещается на то, смогут ли европейские государства поддерживать восстановление экономической активности, не провоцируя второй волны эпидемии, отмечают эксперты. Среди стран, уже объявивших о смягчении ограничений, - Италия, Испания, Германия и Финляндия.

"Май-июнь будет ключевым периодом в плане перезапуска экономической активности, и это именно то, на чем фокусируются трейдеры, - отмечает аналитик MUFG Bank Ли Хардман. - Что нас действительно интересует больше всего, так это темпы, которыми можно успешно наращивать экономическую активность, не провоцируя новый всплеск заболеваемости".