США готовятся к добыче на Луне без РФ, – Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает юридический проект международного соглашения для добычи ископаемых на Луне без участия России.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Власти США готовят проект нового международного соглашения о добыче ресурсов на Луне Artemis Accords, который планируют заключить с Канадой, Японией, Объединенными Арабскими Эмиратам и рядом европейских стран.

Россию, главного партнера NASA на Международной космической станции, не планируют привлекать к договору на первоначальном этапе.

По данным источников издания, США все чаще рассматривает РФ как враждебную страну, поскольку Пентагон обеспокоен "угрожающими" маневрами российских спутников на околоземной орбите.

Договор предусматривает создание "зон безопасности" вокруг будущих лунных баз, размер которых будет варьироваться в зависимости от проводимой там операции. Они нужны, чтобы "предотвращать урон или помехи со стороны конкурирующих стран или компаний, действующих в непосредственной близости".

7 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне и других небесных телах. В документе говорилось, что Соединенные Штаты не рассматривают космос в качестве "всеобщего достояния".