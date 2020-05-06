Цены на нефть превысили $30 за баррель

Июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,02 (0,06%), до $30,99 за баррель. За вторник контракт подорожал на $3,77 (13,9%), до $30,97 за баррель.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Июньские фьючерсы на WTI дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени на $0,01 (0,04%) до $24,57 за баррель. За предыдущие торги WTI подорожала на $4,17 (20,5%), до $24,56 за баррель.

WTI дорожала пять дней подряд на оптимизме, вызванном отменой карантинных ограничений в нескольких странах.

"По мере того, как все больше стран возобновляют экономическую деятельность, ситуация на рынке нефти меняется на противоположную, поскольку силы, которые привели к обвалу цен, - снижение спроса и неспособность сократить добычу - начинают менять направление в сторону возможного восстановления спроса и снижения добычи", - сказал MarketWatch главный рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Цешински.

Рынок также поддержали сообщения о замедлении темпов заполнения нефтехранилищ. Компания Genscape сообщила о росте запасов нефти на терминале в американском Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на 1,8 млн баррелей. Если официальные данные покажут аналогичное значение, это будет наименьший прирост с середины марта, отмечает Bloomberg.

Члены Техасской железнодорожной комиссии во вторник выступили против предложения об искусственном ограничении добычи нефти в штате. Двое членов комиссии из трех заявили, что не видят смысла в таком сокращении, а третий - Райан Ситтон - признал, что ему не ясно, может ли распоряжение о сокращении добычи на 20% оказать заметное позитивное воздействие на цены.

В среду трейдеры ожидают публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов на прошлой неделе.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 1 мая, выросли на 8,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 6,1 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 3,5 млн баррелей. Они также прогнозируют снижение запасов бензина на 400 000 баррелей.