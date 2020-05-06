Walt Disney сократил прибыль на 91% из-за коронавируса

Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, снизила чистую прибыль во втором квартале 2020 финансового года на 91%, в том числе из-за прекращения работы тематических парков в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль от продолжающихся операций за квартал, который завершился 28 марта, составила $475 млн, или $0,26 в расчете на акцию, по сравнению с $5,431 млрд, или $3,53 на акцию, за сопоставимый период предыдущего года. Скорректированная прибыль уменьшилась до $0,6 с $1,61 на акцию.

Операционная прибыль снизилась на 37% - до $2,416 млрд с $3,816 млрд.

Между тем выручка выросла на 21% и достигла $18,009 млрд против $14,922 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $0,91 на акцию при выручке в $18,06 млрд. Однако ожидания сильно ухудшились в последние неделе после того, как распространение коронавирусной инфекции привело к закрытию парков развлечений, отказу от съемок фильмов и переносе премьерных показов, отмечает MarketWatch. В конце января эксперты прогнозировали прибыль компании в районе $1,4 на акцию и выручку в $19,51 млрд.

Выручка подразделения, управляющего тематическими парками и круизными судами, а также занимающегося выпуском потребительских товаров и видеоигр, в минувшем квартале сократилась на 10% - до $5,543 млрд, операционная прибыль рухнула на 58% и составила $639 млн. Disney оценила негативное влияние COVID-19 на операционную прибыль данного сегмента примерно в $1 млрд, говорится в отчетности.

Медиа-подразделение Disney, включающее в том числе сети National Geographic и ESPN, увеличило выручку на 28% - до $7,257 млрд, операционную прибыль - на 7%, до $2,375 млрд.

Выручка киностудии Disney повысилась на 18% - до $2,539 млрд, однако выручка сократилась на 8%, составив $466 млн.

Котировки акций компании на дополнительных торгах во вторник снизились более чем на 2% после публикации отчетности. Капитализация Disney с начала текущего года упала на 30%, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average потерял 16,8% за этот период.