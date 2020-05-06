БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Коронавірус і карантин
440 0

Количество случаев коронавируса в Украине превысило 13 тысяч

Количество случаев коронавируса в Украине превысило 13 тысяч

В Украине зафиксировано 13,184 тысяч случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство охраны здоровья.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 6 мая в Украине 13184 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 487 новых случаев", - сообщает министерство.

По состоянию на утро 6 мая поступило 1,411 тысяча сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 34,722 тысяч сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 472 случая;
  • Волынская область - 359 случаев;
  • Днепропетровская область - 568 случаев;
  • Донецкая область - 85 случаев;
  • Житомирская область - 456 случаев;
  • Закарпатская область - 572 случая;
  • Запорожская область - 298 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1037 случаев;
  • Кировоградская область - 402 случая;
  • Киев - 1651 случай;
  • Киевская область - 891 случай;
  • Львовская область - 553 случая;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 165 случаев;
  • Одесская область - 505 случаев;
  • Полтавская область - 232 случая;
  • Ровенская область - 787 случаев;
  • Сумская область - 130 случаев;
  • Тернопольская область - 935 случаев;
  • Харьковская область - 403 случая;
  • Херсонская область - 143 случая;
  • Хмельницкая область - 134 случая;
  • Черновицкая область - 1985 случаев;
  • Черкасская область - 314 случаев;
  • Черниговская область - 65 случаев.
карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 