Количество случаев коронавируса в Украине превысило 13 тысяч
В Украине зафиксировано 13,184 тысяч случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство охраны здоровья.
Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.
"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 6 мая в Украине 13184 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 487 новых случаев", - сообщает министерство.
По состоянию на утро 6 мая поступило 1,411 тысяча сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 34,722 тысяч сообщений о подозрении на COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 472 случая;
- Волынская область - 359 случаев;
- Днепропетровская область - 568 случаев;
- Донецкая область - 85 случаев;
- Житомирская область - 456 случаев;
- Закарпатская область - 572 случая;
- Запорожская область - 298 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1037 случаев;
- Кировоградская область - 402 случая;
- Киев - 1651 случай;
- Киевская область - 891 случай;
- Львовская область - 553 случая;
- Луганская область - 42 случая;
- Николаевская область - 165 случаев;
- Одесская область - 505 случаев;
- Полтавская область - 232 случая;
- Ровенская область - 787 случаев;
- Сумская область - 130 случаев;
- Тернопольская область - 935 случаев;
- Харьковская область - 403 случая;
- Херсонская область - 143 случая;
- Хмельницкая область - 134 случая;
- Черновицкая область - 1985 случаев;
- Черкасская область - 314 случаев;
- Черниговская область - 65 случаев.
