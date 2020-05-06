Количество случаев коронавируса в Украине превысило 13 тысяч

В Украине зафиксировано 13,184 тысяч случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство охраны здоровья.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 6 мая в Украине 13184 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 487 новых случаев", - сообщает министерство.

По состоянию на утро 6 мая поступило 1,411 тысяча сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 34,722 тысяч сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: