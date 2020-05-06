Сервис бронирования жилья Airbnb уволит четверть сотрудников

Сервис бронирования жилья Airbnb сократит 1900 рабочих мест, что составляет примерно четверть штата, а также снизит инвестиции в неосновной бизнес, сообщил сотрудникам соучредитель и гендиректор компании Брайн Чески, пишет The Wall Street Journal.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Мы все вместе переживаем самый тяжелый кризис на нашем веку, и когда он начал разворачиваться, глобальные путешествия зашли в тупик, - отметил Чески.

По его прогнозу, выручка сервиса в 2020 году составит менее половины прошлогодней. Он также ожидает, что после пандемии люди будут путешествовать по-новому, искать временное жилье ближе к дому, более безопасное и доступное. В связи с этим сервис придется развивать по-новому.

Руководство Airbnb ранее объявило сокращении своих зарплат на 50% на полгода, а Чески и другие соучредители отказались от них полностью.

Airbnb была основана в 2008 году в Сан-Франциско. Сервис позволяет путешественникам забронировать себе жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей) у владельцев напрямую. За услугу компания берет себе комиссию как с владельцев жилья, так и со съемщиков. Airbnb работает более чем в 100 000 городов мира.

Общий объем расходов компании в прошлом году вырос до $5,3 млрд по сравнению с $2,6 млрд в 2017 году. При этом выручка за два года повысилась до $4,8 млрд с $2,6 млрд.