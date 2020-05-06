БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Суд отказался увольнять главу "Приватбанка" Крумханзла

Суд отказался увольнять главу "Приватбанка" Крумханзла

Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить иск "Первичной профсоюзной организации сотрудников "Приватбанка", которая требовала от наблюдательного совета банка уволить главу правления Петра Крумханзла.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Как сообщалось, в конце ноября Печерский райсуд Киева открыл производство по иску первичной профсоюзной организации сотрудников "Приватбанка" ко всем девяти членам наблюдательного совета банка о признании трудовых контрактов недействительными.

Среди ответчиков – Минфин и Кабмин (назначил наблюдательный совет "Приватбанка"). В качестве третьего лица в деле фигурирует НБУ (согласовал состав наблюдательного совета "Приватбанка") и Генпрокуратура.

Подготовительное судебное заседание назначено на 27 января 2020 года.

Согласно реестру юрлиц, "Первичная профсоюзная организация сотрудников головного офиса АО КБ "Приватбанк" была зарегистрирована в июне 2019 года, в августе из ее названия убрали причастность членов к главному офису "Приватбанка".

Главой организации указан Максим Викторович Шевченко. Человек с таким же ФИО известен как работник "Приватбанка" с 2002 года, в последнее время занимался взысканием долгов.

Наблюдательный совет "Приватбанка" возглавляет Шэрон Искья – в прошлом советник Казначейства США и эксперт-консультант МВФ. Среди независимых членов наблюдательного совета национализированного банка – Надир Шейх, Эран Кляйн, Себастиан Шьонайх-Каролат, Ольга Томаш, Роман Сульжик.

Представителем государства по квоте президента в наблюдательном совете "Приватбанка" является Юлия Мецгер, по квоте Кабмина – Артем Шевалев, по квоте Верховной Рады – Сергей Алексеенко.

Ранее правление Национального банка Украины обвинило бывшего владельца национализированного "Приватбанка" Игоря Коломойского в давлении на НБУ.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, "Приватбанк" на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (525,75 млрд грн) занимал 1 место среди 76 банков.

Коломойський Ігор (1780) Приватбанк (1809) Крумханзль Петро (18)
