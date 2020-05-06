САП открыла дело против бывшего генпрокурора Рябошапки (обновлено)

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла дело по факту возможного декларирования недостоверной информации и получения неправомерной выгоды бывшим генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Внесены сведения в ЕРДР по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ст. 368 ч. 4 (получение неправомерной выгоды)", - сказали в САП.

В прокуратуре уточнили, дело открыто на основании решения суда, и речь о подозрении пока не идет.

Сам Рябошапка в комментарии Укринформу отметил, что зарегистрировать производство САП обязал Высший антикоррупционный суд.

"Дело бесперспективное, поэтому САП отказалась его регистрировать, но через ВАКС обязали прокуроров зарегистрировать производство и проверить информацию", – заявил Рябошапка.

По словам экс-главы ГПУ, речь идет о заявлении "обиженного уволенного прокурора Андрея Шевченко".

"Касается кредита, который моя жена получила в 2016 году и который мы еще долго будем выплачивать. Эту историю уже десятки раз СМИ обсуждали, и я ее десятки раз объяснял", – добавил Рябошапка.

Рябошапка занимал должность генерального прокурора с 29 августа 2019 года по 5 марта 2020 года.