Возобновления международных рейсов в полном объеме не будет до осени, – МИД

Возобновления международных рейсов в полном объеме не будет до осени, – МИД

Летом Украина не возобновит полноценное международное авиасообщение с другими странами, сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я думаю, что мы очень осторожно летом попробуем начать с возвращения внутреннего сообщения. С международным сложнее, потому что здесь решения зависят не только от нас. В нескольких странах Европы, ЕС, которые являются классическими туристическими направлениями, сейчас сами ломают голову над тем, как это все урегулировать, но скажу сразу: в течении лета полноценного возобновления авиасообщения международного не будет... То есть так, как было когда-то, такого не будет точно", – сказал Кулеба.

В то же время Кулеба напомнил о прогнозах, что с осени может начаться вторая волна пандемии коронавируса в мире, к которой тоже надо готовиться, однако высказал надежду на то, что возобновление международного авиасообщения произойдет в сентябре.

"Мы исходим из того, что мир начнет приходить в себя где-то с сентября", – добавил министр.

Как сообщалось, министерство инфраструктуры по оптимистичному сценарию планирует инициировать отмену запрета на осуществление регулярных авиаперевозок в июне.

Напомним,  с 18 марта в Украине приостановлены железнодорожные, авиационные и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки. С 25 марта по всей территории страны действует режим чрезвычайной ситуации.

карантин (2077) МЗС (255) авіасполучення (2520) Кулеба Дмитро (144) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)
Топ коментарі
+7
зебыдло может только разрушать и воровать.
показати весь коментар
06.05.2020 13:43 Відповісти
+4
кулеба, чючело, ну вот зачем ты засунул в карман розовый платок?
показати весь коментар
06.05.2020 13:46 Відповісти
+3
У зелених хоч один притомний міністр є? Вже міністру закордонних справ більше зайнятися нічим, ніж оцінювати ризики "повернення пандемії"? Хай краще розбереться з бідолахами, які застряли чи то на Балі чи ще десь Індонезії. Квитки різко подорожчали і люди не могли взяти. Вже проїли всі гроші і ходять побираються по благодійних кухнях.
Є теми міжнародних судів проти агресора. Там би міністру прослідкувати, аби Україна не втратила свою вигоду. Так ні - він опікується міжнародними авіаперевезеннями
показати весь коментар
06.05.2020 20:41 Відповісти
зебыдло может только разрушать и воровать.
показати весь коментар
06.05.2020 13:43 Відповісти
как єто относится к тексту статьи?
показати весь коментар
06.05.2020 20:22 Відповісти
кулеба, чючело, ну вот зачем ты засунул в карман розовый платок?
показати весь коментар
06.05.2020 13:46 Відповісти
А чартери в Даламан та Бодрум коли почнуть літати?
показати весь коментар
06.05.2020 17:43 Відповісти
Та и хрен вам в задницу, нам пох летайте хоть на метле
показати весь коментар
06.05.2020 18:15 Відповісти
он че на приколе до осени??? нельзя открывать границу до тех пор, пока коронавирус в мире! когда вакцину от коронавируса создадут, тогда можно будет открывать, а пока нет вакцины, то сидите дома и не высовывайтесь! мир изменился!
показати весь коментар
06.05.2020 18:17 Відповісти
Да, мир изменился. Такую аферу провернуть раньше не возможно было. Медиа развиваются. народ примативизируется. Инста, тик ток, лайк, дизлайк, пивко, снеки, ...ну и достаточно.
показати весь коментар
06.05.2020 21:39 Відповісти
Пока наши чиновники что-то жалобно хрюкают, многие страны продолжают летать, как будто нет ни эпидемий, ни к-вирусов...
Возобновления международных рейсов в полном объеме не будет до осени, – МИД - Цензор.НЕТ 4250
показати весь коментар
06.05.2020 20:28 Відповісти
шаройопики намагаються підмінити реальність - та на тому ж флайт радарі видно, що там лише "карги" і спец-рейси виконуються і жодного пасажирського рейсу за розкладом...
таляну превед
показати весь коментар
07.05.2020 03:52 Відповісти
Ты действительно идиот. Первый раз увидел эту программу и уже сделал вывод.
показати весь коментар
07.05.2020 04:28 Відповісти
замов мені квиток, скажімо з Хітроу в Далас на післязавтра...
показати весь коментар
07.05.2020 04:34 Відповісти
Прости, из твоей деревни Жоповки до Heathrow, как до Луны. Подожди, пока запустят автобусы.
показати весь коментар
07.05.2020 07:26 Відповісти
забронюй квиток, балаболка а я там вже якось розберусь
показати весь коментар
07.05.2020 07:33 Відповісти
Потому рейс LHR - IAD Britich Airlines полетит без тебя.
показати весь коментар
07.05.2020 07:31 Відповісти
Возобновления международных рейсов в полном объеме не будет до осени, – МИД - Цензор.НЕТ 1761

хахахахаахахахха
показати весь коментар
07.05.2020 07:37 Відповісти
Возобновления международных рейсов в полном объеме не будет до осени, – МИД - Цензор.НЕТ 2070
показати весь коментар
07.05.2020 07:43 Відповісти
а дяревні то там у вас свинособак... у нас в Україні - мальовничі затишні села
показати весь коментар
07.05.2020 07:45 Відповісти
ну чьо там, клуша? більше нема чого додати?
показати весь коментар
07.05.2020 08:11 Відповісти
"Глуп, как сивый мерин". Это про тебя. Посмотри и убейся. Все летает. И твой якобы украинский ник выдает ублюдка-свиноруса. Ничего не поделаешь - генетический код.
Возобновления международных рейсов в полном объеме не будет до осени, – МИД - Цензор.НЕТ 4857
показати весь коментар
07.05.2020 08:42 Відповісти
Гггггг... руснявий, де вказано, що то регулярний пасажирський переліт? спец-рейси, чартери, вантажні перевезення - все це є... регулярне сполучення відсутнє!
тепер щодо ніків... це моє ім'я, під ним я зереєстрований у ТВІ й ФБ... гайда, вживу поговоримо... давай, дярєвня, не п*сяй
показати весь коментар
07.05.2020 08:53 Відповісти
https://www.britishairways.com/ тебе в помощь
Возобновления международных рейсов в полном объеме не будет до осени, – МИД - Цензор.НЕТ 2573
показати весь коментар
07.05.2020 09:03 Відповісти
https://www.aa.com/i18n/travel-info/coronavirus-updates.jsp

Возобновления международных рейсов в полном объеме не будет до осени, – МИД - Цензор.НЕТ 8823

читай, сц*чко... якщо здатне
показати весь коментар
07.05.2020 10:27 Відповісти
У зелених хоч один притомний міністр є? Вже міністру закордонних справ більше зайнятися нічим, ніж оцінювати ризики "повернення пандемії"? Хай краще розбереться з бідолахами, які застряли чи то на Балі чи ще десь Індонезії. Квитки різко подорожчали і люди не могли взяти. Вже проїли всі гроші і ходять побираються по благодійних кухнях.
Є теми міжнародних судів проти агресора. Там би міністру прослідкувати, аби Україна не втратила свою вигоду. Так ні - він опікується міжнародними авіаперевезеннями
показати весь коментар
06.05.2020 20:41 Відповісти
...а глаза такие мегзкие, мегзкие...
показати весь коментар
06.05.2020 21:35 Відповісти
Грустные при виде стада,что разбегается из недостроеного загона.
показати весь коментар
07.05.2020 05:54 Відповісти
кулеба такой умный, только что-то не думает он что к осени он уже может перестать быть министром. как и шмыгаль
зеле надо будет на кого-то спихнуть последствия этого фейкового карантина
показати весь коментар
07.05.2020 08:24 Відповісти
коломойшиным мау дозволять
показати весь коментар
07.05.2020 11:46 Відповісти

