Возобновления международных рейсов в полном объеме не будет до осени, – МИД

Летом Украина не возобновит полноценное международное авиасообщение с другими странами, сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я думаю, что мы очень осторожно летом попробуем начать с возвращения внутреннего сообщения. С международным сложнее, потому что здесь решения зависят не только от нас. В нескольких странах Европы, ЕС, которые являются классическими туристическими направлениями, сейчас сами ломают голову над тем, как это все урегулировать, но скажу сразу: в течении лета полноценного возобновления авиасообщения международного не будет... То есть так, как было когда-то, такого не будет точно", – сказал Кулеба.

В то же время Кулеба напомнил о прогнозах, что с осени может начаться вторая волна пандемии коронавируса в мире, к которой тоже надо готовиться, однако высказал надежду на то, что возобновление международного авиасообщения произойдет в сентябре.

"Мы исходим из того, что мир начнет приходить в себя где-то с сентября", – добавил министр.

Как сообщалось, министерство инфраструктуры по оптимистичному сценарию планирует инициировать отмену запрета на осуществление регулярных авиаперевозок в июне.

Напомним, с 18 марта в Украине приостановлены железнодорожные, авиационные и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки. С 25 марта по всей территории страны действует режим чрезвычайной ситуации.