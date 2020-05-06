Еврокомиссия спрогнозировала падение ВВП еврозоны на 7,7%

Еврокомиссия представила весенний экономический прогноз. Согласно ему, реальный ВВП еврозоны снизится на 7,7% в 2020 году, при этом мировая экономика может снизиться на 3%.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Предполагается, что в 2021 году экономический рост еврозоны составит 6,3%. В 2020 году больше всего пострадают экономики Испании, Италии и Греции, где ожидается падение в 9,4%, 9,5% и 9,7% соответственно. В Германии ВВП может упасть на 6,5%, во Франции — на 8,2%.

Мировая экономика в 2020 году снизится на 3% ВВП по сравнению с 2019 годом. Это превышает ущерб от кризиса 2008–2009 годов. В США ожидается снижение на 6,5%, в Великобритании — на 8,3%. В Китае показатель может вырасти на 1%.