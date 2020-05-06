Количество скачиваний приложения "Дия" превысило 3 миллиона, – вице-премьер

За три месяца после запуска мобильное приложение "Дия" скачали 3 млн пользователей.

Как передает БизнесЦензор, об этом вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Есть ряд проблем, которые мы вскрыли: качество данных в реестрах – раньше на базах зарабатывали, теперь мы верифицируем данные в них; некомпетентность и медлительность чиновников; отсутствие желания отходить от кормушки – в технологическом бардаке удобно менять данные в реестрах", – отметил вице-премьер.

"Из-за этого каждый день встречаем кейсы, когда у кого-то не отображается то, чем он владеет, а какой-то госорган/бизнес не принимает электронный документ. Путь цифровой трансформации не быстрый", – констатировал Федоров.

При этом вице-премьер отметил, что в настоящее время Минцифры готовит обновления приложения.

Как сообщалось, 15 апреля Кабинет министров одобрил постановление об электронных паспортах в приложении "Дия", подтвердив их статус цифрового аналога бумажных документов.

3 апреля Министерство цифровой трансформации Украины начало тестировать в мобильном приложении "Дия" ID-карточки и биометрические заграничные паспорта.

Сайт и приложение "Дия" являются единым государственным веб-порталом электронных услуг, а также ключевым сервисом в проекте "государство в смартфоне". Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.