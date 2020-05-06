БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
4 309 17

Зеленский подписал закон о создании системы геопространственных данных

Зеленский подписал закон о создании системы геопространственных данных

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О национальной инфраструктуре геопространственных данных" № 554-IX.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

Закон устанавливает правовые основы для создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры геопространственных данных – геокадастра. Документ позволит сформировать современную систему доступа граждан ко всем видам географической информации.

"Введение земельного рынка требует прозрачности. В Украине один из самых современных геокадастров. И так и должно быть у страны, которая называет себя житницей Европы. Прозрачность и открытость – это путь к преодолению коррупции и защите сельских жителей и фермеров от рейдерства и махинаций", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, закон предусматривает открытый доступ к геопространственным данным и метаданным, создаваемым в публичном секторе и предприятиями-монополистами.

Закон также вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях с целью введения ответственности за нарушение законодательства о национальной инфраструктуре геопространственных данных.

Читайте также: Кабмин ввел новую систему рассмотрения документации органами Госгеокадастра

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 13 апреля.

Как ранее пояснял заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, законопроект даст возможность объединить 14 основных наборов данных, в том числе природных ресурсов, инфраструктуры, статистики, в единую платформу, а также обеспечит возможность обновлять данные в режиме реального времени.

Кроме того, будет введено согласование данных всеми органами, что сделает невозможным коррупцию в этой сфере.

По словам заместителя министра, принятие соответствующего закона позволит сэкономить около 100 млн грн, которые государство ежегодно теряет из-за несогласованности между разными регистраторами кадастров и ресурсов.

Автор: 

закон (1527) Зеленський Володимир (2588) Держгеокадастр (161)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Интересно, владимир зелеских хоть поял, что он подписал ? А я забыл, там же Ермак рулит
показати весь коментар
06.05.2020 17:05 Відповісти
+5
Владимир Александрович, что-то у Вас телега едет впереди лошади. У всех нормальных стран - сначала геокадастр, а потом рынок земли. У Вас все как всегда.
показати весь коментар
06.05.2020 17:48 Відповісти
+4
По словам заместителя министра, принятие соответствующего закона позволит сэкономить около 100 млн грн, которые государство ежегодно теряет из-за несогласованности между разными регистраторами кадастров и ресурсов.///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////\\\\\\\\\\\\ Если дело в экономии 100 млн.грн -стоимости задрыпанной квартиры в Киеве-то стоит ради этой никчемной мелочи отвлекать руководство страны? Кто просчитывал негативные последствия и ущерб экономике Украины объединения данных в единую базу? Накопленный опыт США,ЕС да и Украины подтверждает что единая база данных-это клондайк для мошенников разного рода.Недавнее преступное вскрытие базы данных "Приватбанка" негодяями--тому пример. Надо возвращаться к бумажным сберкнижкам,(больше бумаг-чище зад) которые невозможно вскрыть никакой дебильной "цифровой подписью".Экономия средств будет выражаться миллиардными суммами. А для быстрых операций можно использовать "Приват-24"-как же без современных технологий,мы же не в пещерах живем. У нас десятки миллиардов долларов разворовываются ежемесячно неконституционными (ст13) паразитическими структурами-АО,ООО и пр "Рогами с копытами" в сфере крупного бизнеса-энергетике,газовой сфере, жел-дор,да и всем ТЭК. Такие же миллиардные суммы проносятся мимо бюджета в сфере ЖКХ,после внедрения антиконституционным путем "Управляек-ОСББ). До сих пор законы №417 и 1565 (нарушающие 10 статей Конституции Украины,принятых с 8ой попытки депутатами ВР,признанные юристами "уродцами неизвестной правовой природы) не отменены Конституционным судом. А ведь по этим законам все жители многоэтажек становятся бесправными "корыстувачами" своих квартир-"властниками" которых они были ранее. А это "2 большие разницы"-одесситам привет. В этих законах продумано как вместо банкротства отдельных "собственников",путем установки "общих счетчиков" обанкротить весь дом в комплексе,независимо от материального положения "пользователей житла".При этом ОСББ-это те же "зиц-председатели Фунты"-гнев жильцом -им,а "миллионы"- "Управляющим кампаниям"-нью Корейкам современности. В общем при желании наполнить бюджет можно моментально, и даже рвануть вперед,запустив реальную экономику.,а не ее цифровой фейк. Хочется надеяться что все от кого это зависит будут делать шаги в этом направлении,приведя все законы в соответствие Конституции Украины.Всем добра.Источник: https://biz.censor.net/n3193746
показати весь коментар
06.05.2020 17:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Интересно, владимир зелеских хоть поял, что он подписал ? А я забыл, там же Ермак рулит
показати весь коментар
06.05.2020 17:05 Відповісти
навіщо ...
показати весь коментар
07.05.2020 10:30 Відповісти
По словам заместителя министра, принятие соответствующего закона позволит сэкономить около 100 млн грн, которые государство ежегодно теряет из-за несогласованности между разными регистраторами кадастров и ресурсов.///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////\\\\\\\\\\\\ Если дело в экономии 100 млн.грн -стоимости задрыпанной квартиры в Киеве-то стоит ради этой никчемной мелочи отвлекать руководство страны? Кто просчитывал негативные последствия и ущерб экономике Украины объединения данных в единую базу? Накопленный опыт США,ЕС да и Украины подтверждает что единая база данных-это клондайк для мошенников разного рода.Недавнее преступное вскрытие базы данных "Приватбанка" негодяями--тому пример. Надо возвращаться к бумажным сберкнижкам,(больше бумаг-чище зад) которые невозможно вскрыть никакой дебильной "цифровой подписью".Экономия средств будет выражаться миллиардными суммами. А для быстрых операций можно использовать "Приват-24"-как же без современных технологий,мы же не в пещерах живем. У нас десятки миллиардов долларов разворовываются ежемесячно неконституционными (ст13) паразитическими структурами-АО,ООО и пр "Рогами с копытами" в сфере крупного бизнеса-энергетике,газовой сфере, жел-дор,да и всем ТЭК. Такие же миллиардные суммы проносятся мимо бюджета в сфере ЖКХ,после внедрения антиконституционным путем "Управляек-ОСББ). До сих пор законы №417 и 1565 (нарушающие 10 статей Конституции Украины,принятых с 8ой попытки депутатами ВР,признанные юристами "уродцами неизвестной правовой природы) не отменены Конституционным судом. А ведь по этим законам все жители многоэтажек становятся бесправными "корыстувачами" своих квартир-"властниками" которых они были ранее. А это "2 большие разницы"-одесситам привет. В этих законах продумано как вместо банкротства отдельных "собственников",путем установки "общих счетчиков" обанкротить весь дом в комплексе,независимо от материального положения "пользователей житла".При этом ОСББ-это те же "зиц-председатели Фунты"-гнев жильцом -им,а "миллионы"- "Управляющим кампаниям"-нью Корейкам современности. В общем при желании наполнить бюджет можно моментально, и даже рвануть вперед,запустив реальную экономику.,а не ее цифровой фейк. Хочется надеяться что все от кого это зависит будут делать шаги в этом направлении,приведя все законы в соответствие Конституции Украины.Всем добра.Источник: https://biz.censor.net/n3193746
показати весь коментар
06.05.2020 17:09 Відповісти
Щодо керуючих компаніях ...
Проблема у "новій" реальності, коли власники багатоквартирного будинку повинні вчитися самоорганізовуватись.
Щодо ОСББ - те саме. Це проблєма якості самоуправління.
показати весь коментар
07.05.2020 10:58 Відповісти
Как на гнилой (антиконституционной)правовой базе можно "самоорганізовуватись"? Эти дебильные законы специально прописаны так,чтобы ими невозможно было пользоваться"хочешь жни,а хочешь куй-все равно получишь..."бенефициара"-,туда же уходят миллиардные суммы за ЖКХ-ранее пополнявшие бюджет. Прочитайте законы о кондоминиумах в ЕС,Израиле и сравните с нашими.Эти законы не для "самоорганизации" а для банкротства,это "мины замедленного действия" под собственность-впрочем как и все наши "дебилореформы" нацеленные на перереспределение собственности,а чтобы это удобнее было делать (тырить)-создаются разные антиконституционные противозаконные "базы" Всем добра.
показати весь коментар
07.05.2020 15:33 Відповісти
Владимир Александрович, что-то у Вас телега едет впереди лошади. У всех нормальных стран - сначала геокадастр, а потом рынок земли. У Вас все как всегда.
показати весь коментар
06.05.2020 17:48 Відповісти
ти поплуталось - так ринок ще не розпочався
показати весь коментар
06.05.2020 22:28 Відповісти
Что ты куришь ? К июлю 2021 кадастр будет точно таким, как и все остальные госреестры.
показати весь коментар
07.05.2020 14:48 Відповісти
Агент "С" уже постарался объединить ЦРУ, СБУ, ФСБ и т.п. в Единую базу данных для прозрачности, слаженности, быстроты реагирования... так "007" грохнул сосунка.
показати весь коментар
06.05.2020 23:45 Відповісти
А що? Старий кадастр вже не потрібен?
Дєрібан з отжимом розпочинається?
Оце так хаос гряде
показати весь коментар
07.05.2020 08:19 Відповісти
О це я ще не докінця прочитав...
Там ще є оновлення в режимі реального часу!
Це хто не розуміє - вашу земельну ділянку без вашого відома зможуть "переєструвати" 3 рази за 5 хвилин.
А далі у нового власника ви її вже і через чесний суд не повернете, не те що через портновський!
Ето піпець.
Скоро вбивства через власність тут станут буденністю.
Цікаво, що скажуть про це зебіли-хоплофоби, що кричали про недоцільність вільного обігу зброї
показати весь коментар
07.05.2020 08:26 Відповісти
Кадастр можна дивитись,. Змінювати не можна.
показати весь коментар
07.05.2020 10:55 Відповісти
Треба прийняти один закон. Про власність сумнівного походження. Вона завжди має повертатися власнику, в якого була незаконно вилучена. За чий рахунок? За рахунок вигодоотримувача. Якщо влада не може визначити грабіжника, та накласти на нього відповідальність, то за рахунок держави. Один невеликий працюючий закон, і всякі віджимання, як рукою зніме.
показати весь коментар
07.05.2020 11:51 Відповісти
Так того... Я так розумію, що система геопросторових даних має займатися дещо іншим - визначення, фіксація, зберігання, обробка, та надання координат. А закон визначати засади функціонування цієї системи. А до чого ці координати ліпити - до нужника в дворі автовокзалу, чи до якогось іншого об'єкту, то клопіт споживача. В нас же цю систему влада розуміє, як один з інструментів дерибану ресурсів.
показати весь коментар
07.05.2020 11:47 Відповісти
оно еще и писать умеет???
показати весь коментар
07.05.2020 13:41 Відповісти

Зеленский подписал закон о создании системы геопространственных данных - Цензор.НЕТ 6035
показати весь коментар
07.05.2020 13:55 Відповісти
Зеленский подписал закон о создании системы геопространственных данных - Цензор.НЕТ 1489
показати весь коментар
07.05.2020 14:00 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 