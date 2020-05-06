Зеленский подписал закон о создании системы геопространственных данных

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О национальной инфраструктуре геопространственных данных" № 554-IX.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

Закон устанавливает правовые основы для создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры геопространственных данных – геокадастра. Документ позволит сформировать современную систему доступа граждан ко всем видам географической информации.

"Введение земельного рынка требует прозрачности. В Украине один из самых современных геокадастров. И так и должно быть у страны, которая называет себя житницей Европы. Прозрачность и открытость – это путь к преодолению коррупции и защите сельских жителей и фермеров от рейдерства и махинаций", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, закон предусматривает открытый доступ к геопространственным данным и метаданным, создаваемым в публичном секторе и предприятиями-монополистами.

Закон также вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях с целью введения ответственности за нарушение законодательства о национальной инфраструктуре геопространственных данных.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 13 апреля.

Как ранее пояснял заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, законопроект даст возможность объединить 14 основных наборов данных, в том числе природных ресурсов, инфраструктуры, статистики, в единую платформу, а также обеспечит возможность обновлять данные в режиме реального времени.

Кроме того, будет введено согласование данных всеми органами, что сделает невозможным коррупцию в этой сфере.

По словам заместителя министра, принятие соответствующего закона позволит сэкономить около 100 млн грн, которые государство ежегодно теряет из-за несогласованности между разными регистраторами кадастров и ресурсов.