"Волыньгаз" предлагает услугу экспресс-регистрации клиентов на электронном сервисе

В условиях карантина работники АО "Волыньгаз" обеспечили мгновенный доступ потребителей всей области к онлайн-сервису 104.ua.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Волыньгаза" сообщает БизнесЦензор.

Теперь для решения газовых вопросов не нужно никуда идти, достаточно один раз позвонить в контакт-центр по телефону (067) 333 9104 с собственного мобильного телефона, и личный кабинет будет создан автоматически.

"В условиях карантина поддержку клиентов и обратная связь обеспечиваем с помощью неограниченного доступа потребителей газа к онлайн-сервисам", - говорит руководитель клиентского сервиса Юрий Петрук.

"Специально для этого мы разработали услугу экспресс-регистрации. Каждый клиент, не выходя из дома, может зарегистрировать личный кабинет на сайте 104.ua просто позвонив в контакт-центр с мобильного", - сказал Петрук.

Автоматическая регистрация личного кабинета на сайте 104.uа происходит следующим образом: клиент звонит с мобильного телефона в контакт-центр и указывает свой личный счет. В ответ получает смс с паролем к личному кабинету, а номер, с которого он звонил, - становится логином. Далее нужно перейти по ссылке, указанной в сообщении, ввести логин и пароль. Теперь можно без ограничений пользоваться услугами онлайн.

С помощью личного кабинета на сайте 104.uа можно передать показания счетчика, загружать счета, платить за газ и его доставку, а также контролировать собственные расходы за газ.

Уже более 65 тысяч клиентов оценили преимущества единого онлайн-сервиса 104.ua, сообщает "Волыньгаз".