Банковский комитет Рады заслушает отчет главы НБУ в пятницу, – Гетманцев

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заслушает 8 мая отчет главы Национального банка Украины Якова Смолия.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава комитета Даниил Гетманцев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"8 мая 2020 года комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заслушает отчет Главы Национального банка Украины Я.В.Смолия о деятельности НБУ", – написал депутат.

Как сообщалось, ранее ряд народных депутатов из фракции "Слуга народа" потребовали заслушать на ближайшем внеочередном заседании доклад главы Национального банка Украины Якова Смолия.

По результатам доклада главы НБУ парламенту предлагается дать оценку его деятельности. Согласно закону "О Национальном банке Украины", такое голосование не предусмотрено среди перечня причин для отставки главы регулятора.

Документ в том числе подписал отстаивающий интересы близкого к олигарху Игорю Коломойскому бизнеса нардеп Александр Дубинский.