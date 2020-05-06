"Приватбанк" ввел антикризисные программы для медицинского и аграрного бизнеса

С начала мая "Приватбанк" ввел особый льготный режим финансирования отдельных отраслей бизнеса, согласно которому малый агробизнес получит полугодовую отсрочку погашения основной суммы кредита, а производители лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования - отсрочку на три месяца и кредитование всего под 3% годовых.

Об этом говорится в сообщении банка, передает БизнесЦензор.

По антикризисным проектам рефинансирования ранее предоставленных займов на развитие бизнеса отсрочка будет действовать до конца 2020 года.

"Приватбанк" также расширил возможности финансирования малого бизнеса в рамках программы государственной поддержки предпринимательства "5-7-9". Как сообщили в банке, теперь максимальная сумма кредита составляет 3 млн грн вместо 1,5 млн грн ранее. Кроме того, льготные кредиты могут получить предприниматели и малый бизнес с общим годовым доходом до 100 млн грн.