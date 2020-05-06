Кабмин обновил состав комиссии по международной торговле

Кабинет министров обновил состав Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) в связи с кадровыми изменениями, ее возглавил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно принятому на заседании правительства 6 мая решению, в состав комиссии также вошли первый замминистра инфраструктуры Дмитрий Абрамович, Валентин Гаращук - начальник первого управления ГУ контрразведывательной защиты интересов страны в сфере экономической безопасности СБУ (вместо Дмитрия Карпенка).

Кроме того, в МКМТ вошли госуполномоченный АМКУ Сергей Тищик вместо Игоря Кустовского, замминистра финансов Светлана Воробей (вместо Павла Ходаковского), а также из состава исключен экс-замглавы Гостаможни Денис Шендрик.