Нацкомиссия утвердила увеличение инвестиционной программы "Укрэнерго" в 2 раза

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила инвестиционную программу НЭК "Укрэнерго" на 2020 год в объеме 6,4 млрд грн, по сравнению с 3,1 млрд грн в 2019 году.

Как сообщает пресс-служба "Укрэнерго", увеличение объема инвестиций обусловлено тем, что на 2020 год запланировано финансирование значительной части проектов, которые готовили к началу строительных работ в предыдущие годы, передает БизнесЦензор.

При этом, 5,1 млрд грн или около 80% общего объема средств планируется привлечь за счет кредитов международных финансовых организаций, что позволит избежать необходимость резкого повышения тарифов компании для финансирования строительства.

Из общего бюджета инвестпрограммы на 2020 год 4,8 млрд грн предусмотрено для технического перевооружения и реконструкции подстанций, воздушных линий и т.д., и 1,6 млрд грн – на новое строительство.

В частности, в мае 2020 году будет завершено строительство стратегически важной ПС 500 кВ "Креминская" с заходами ВЛ 500 кВ Донбасская-Донская и ВЛ 220 кВ Креминская-Юбилейная, а также ВЛ 750 кВ Запорожская АЭС-Каховская с ПС 750 кВ "Каховская" и заходами ВЛ 330 кВ.

Кроме того, продолжается строительство ВЛ 330 кВ Западноукраинская-Богородчаны с реконструкцией ПС 330 кВ "Богородчаны" и ПС 750 кВ "Западноукраинская", ПС 330 кВ "Слобожанская" с заходами ВЛ 330 кВ, ПС 330/110/35 кВ "Западная" с заходами ВЛ 330 кВ.

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Кроме этого, в 2020 году планируется реконструкция 36 подстанций и 7 линий 750-220 кВ, а также установка и замена 17 единиц трансформаторного оборудования 750-220 кВ, 25 трансформаторов напряжения 350-110 кВ, 10 единиц шунтирующих реакторов 35 кВ, 8 штук выключателей 330-110 кВ, 24 штук высоковольтных вводов 330-150 кВ, 25 штук трансформаторов напряжения 330-110 кВ, 24 штук ограничителей перенапряжений 750-110 кВ, 12 комплектов устройств релейной защиты и автоматики и противоаварийной автоматики и другого оборудования.

По данным компании, "Укрэнерго" выполнило инвеспрограму на 2019 год на 95,2%. При этом, за собственные средства компании было осуществлено проектов почти на 1,1 млрд грн, за кредитные – более чем на 1,9 млрд грн. Общий объем инвестиционной программы 2019 года составил более 3 млрд грн.