Потери рынка футбольных трансферов в Европе оценили в 10 миллиардов евро

Европейский рынок футбольных трансферов может потерять до 10 млрд евро из-за пандемии коронавируса, поскольку крупнейшие клубы континента планируют сократить расходы на покупку игроков на фоне спровоцированного COVID-19 кризиса.

Об этом пишет газета Financial Times, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По подсчетам консалтинговой компании KPMG, усугубляющийся финансовый кризис привел к резкому падению трансферной стоимости футбольных игроков в Европе.

Как отмечают аналитики компании, трансферная ценность некоторых футболистов, которые регулярно упоминаются как объекты интереса для крупных клубов, например, Джейдона Санчо из "Боруссия Дортмунд" и Гарри Кейна из "Тоттенхэм Хотспур", упала на 16%, примерно до 127 млн евро и 112 млн фунтов стерлингов соответственно.

В KPMG прогнозируют, что из-за падения доходов клубов в Европе упадут как объемы трансферов, так и суммы трансферных комиссий.

Согласно подсчетам аналитиков компании, если домашние сезоны европейские команды проведут "за закрытыми дверями", то есть на пустых стадионах, общая трансферная стоимость игроков упадет на 6,6 млрд евро. Если же все сезоны в Европе будут отменены, то тогда этот показатель снизится на 10 млрд евро.

Как сообщалось, прошлым летом пять крупнейших футбольных лиг Европы в Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции потратили на трансферы около 5 млрд евро, что на 900 млн евро больше по сравнению с тратами за аналогичный период 2018 года.