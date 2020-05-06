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Кабмин утвердил планы создания объединенных общин в еще четырех областях

Кабмин утвердил планы создания объединенных общин в еще четырех областях

Кабинет министров на заседании в среду, 6 мая, утвердил перспективные планы формирования территорий общин Винницкой, Донецкой, Черкасской и с доработкой – Черновицкой областей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство развития общин и территорий, передает БизнесЦензор.

Согласно распоряжениям, в Винницкой области предусмотрено 63 способные (объединенные) территориальные общины, в Донецкой – 66, в Черкасской – 67, в Черновицкой – 52.

"Сегодня утверждены еще четыре перспективные планы формирования территорий общин. Жители этих областей имеют реальную возможность влиять на организацию своего жизненного пространства, развиваться и получать качественные административные и другие государственные услуги", – прокомментировал проекты распоряжений министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

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Проекты распоряжений разработаны соответствующими областными государственными администрациями совместно с Министерством развития общин и территорий в соответствии с действующим законодательством.

Автор: 

Кабмін (7828) об’єднання (34) територіальна громада (36)


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