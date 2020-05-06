В Беларуси представили модель электромобиля для будущей конкуренции с Tesla. ВИДЕО

Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с отечественными разработками в области электротранспорта, в частности, главе государства показали экспериментальный образец белорусского родстера – двухместного электромобиля-кабриолета.

По мнению разработчиков, этот родстер сможет в будущем посоревноваться с Tesla, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

Автомобиль способен развивать скорость до 170 км/ч и преодолевать расстояние в 270 км без подзарядки.

Главе государства также продемонстрировали опытный образец комбайна для заливки льда, работающего на электроприводе.

Президент Беларуси также подробно ознакомился с разработками по изготовлению аккумуляторных батарей, ячеек, а также зарядных станций различного назначения.