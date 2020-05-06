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Новини
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В Беларуси представили модель электромобиля для будущей конкуренции с Tesla. ВИДЕО

В Беларуси представили модель электромобиля для будущей конкуренции с Tesla. ВИДЕО

Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с отечественными разработками в области электротранспорта, в частности, главе государства показали экспериментальный образец белорусского родстера – двухместного электромобиля-кабриолета.

По мнению разработчиков, этот родстер сможет в будущем посоревноваться с Tesla, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

Автомобиль способен развивать скорость до 170 км/ч и преодолевать расстояние в 270 км без подзарядки.

Главе государства также продемонстрировали опытный образец комбайна для заливки льда, работающего на электроприводе.

Президент Беларуси также подробно ознакомился с разработками по изготовлению аккумуляторных батарей, ячеек, а также зарядных станций различного назначения.

Автор: 

Білорусь (1593) Лукашенко Олександр (240) електромобіль (712)


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Батька был молчалив, хмур, могуч. Батька был не молод. И в его свите всем было за 60-65, никто не улыбался, все хранили озабоченность. В воздухе пахло грозой. Но в этот раз обошлось.
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07.05.2020 04:19 Відповісти
Молодцы - Респект)) - Особенно по СпортРодстеру на Електротяге)))
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07.05.2020 11:08 Відповісти
Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с отечественными разработками в области электротранспорта, в частности, главе государства показали экспериментальный образец белорусского родстера - двухместного электромобиля-кабриолета. Источник: https://biz.censor.net/n3193790

Широкий вибір - низькі ціни, бацько задоволений

Обирай любу

В Беларуси представили модель электромобиля для будущей конкуренции с Tesla - Цензор.НЕТ 8943
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07.05.2020 13:40 Відповісти
Только я один ржал с этих конкурентов теслы?
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07.05.2020 18:58 Відповісти

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