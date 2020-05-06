ЕИБ выделит Луцку 4,4 миллиона евро на покупку 29 троллейбусов

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит Луцку кредит в размере 4,36 млн евро на приобретение новых троллейбусов.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

"Профинансофанные ЕИБ 29 новых троллейбусов помогут 217 тыс. жителей Луцка получить более экологичный и энергоэффективный общественный транспорт. В рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины" (UUPTP) банк ЕС предоставил Луцке кредит в размере 4,36 млн евро для обновления автопарка общественного транспорта города", - сказано в сообщении.

Европейский инвестиционный банк является преданным партнером Украины в финансировании инфраструктуры общественного транспорта. С 2007 года ЕИБ заключил с Украиной финансовых сделок на сумму более 2 млрд евро на различные проекты транспортной инфраструктуры внутри страны.

Проект технической помощи "Городской общественный транспорт Украины", финансируемый ЕС, способствует успешной реализации Министерством инфраструктуры и городами-участниками в рамках UUPTP их подпроектов и постепенному приближению к техническим нормативам, соответствующих действующим стандартам ЕС.

"Вместе с Министерством финансов и местными органами 11 городов Министерство инфраструктуры воплощает проект ЕИБ для существенного усовершенствования общественного транспорта. Это очень важно для обеспечения качественных услуг по пассажирским перевозкам в городах Украины. Новые низкопольные 12-метровые троллейбусы в Луцке не только расширят троллейбусную сеть города и повысят мобильность его жителей, но и улучшат доступность транспорта для людей с ограниченной мобильностью. Я думаю, что наши граждане ожидают таких изменений", - отметила заместительница министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграцииНаталья Форсюк.

27 апреля городской совет Луцка и ГП "Автосборочный завод №1 АО Автомобильная Компания "Богдан Моторс" подписали контракт на поставку 29 новых низкопольных 12-метровых троллейбусов, включая запасные части и расходные материалы, а также набор оборудования и инструментов для обслуживания, ремонта и связанных с этим услуг. Этот контракт стал первым подписанным соглашением в рамках финансируемого ЕИБ проекта "Городской общественный транспорт Украины".

Проект "Городской общественный транспорт Украины" - финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ - ратифицировано в апреле 2017 года. Им предусмотрена реализация 21 подпроекта по развитию городского пассажирского транспорта в 11 городах. ЕИБ согласовал выделение финансирования 13 из указанных подпроектов на сумму 176,2 млн евро, в том числе закупку 29 троллейбусов для Луцка.