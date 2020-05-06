Кабмин установил перечень товаров для бесплатной передачи органам власти

Кабинет министров на заседании в среду, 6 мая, принял постановление о перечне товаров, на которые не распространяется запрет, предусмотренный статьей 54 закона "О предотвращении коррупции", что позволит органам исполнительной власти безвозмездно получать необходимые товары медицинского и противоэпидемического назначения в течение действия карантина.

Как пояснил министр юстиции Денис Малюська, ранее статья 54 соответствующего закона полностью запрещала получение льгот, услуг и имущества органами государственной власти и органами местного самоуправления, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Министр пояснил, что речь идет прежде всего о социально значимых товарах и товарах противоэпидемического назначения, запрет на передачу которых органам власти был приостановлен на время карантина специальным законом №540-IX от 30 марта.

В указанный перечень вошли лекарственные средства для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, дезинфекционные средства и антисептики, медицинское оборудование для учреждений здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия для скрининга больных, расходные материалы для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, медицинские изделия, лабораторное оборудование, расходные материалы, реагенты для лабораторных исследований, медицинские изделия (расходные материалы) для патологоанатомических отделений, транспортные средства для учреждений здравоохранения системы экстренной медицинской помощи и санитарной авиации (авиационной медицины).

Эти товары добровольно могут быть переданы Минздраву, другим центральным органам исполнительной власти и структурным подразделениям по вопросам здравоохранения областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций.