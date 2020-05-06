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Счетная палата за год выявила нарушений на 50 миллиардов

Счетная палата за год выявила нарушений на 50 миллиардов

Счетная палата в 2019 году проверила 602 объектов и установила нарушений и недостатков на общую сумму почти 50 млрд грн.

Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"За прошлый год мы проверили 602 объектов. Объем проверенных средств во время аудитов – более 763 млрд грн. Начиная с 2010 года, это самый большой показатель. Мы подготовили и утвердили 77 отчетов. Сумма нарушений, которую установили наши аудиторы в 2019 году, в 2,9 раза превышает ту, которая была обнаружена в 2018 году. Если в 2018 году мы установили 17 млрд грн, то в 2019 году – 49,76 млрд грн", – сообщил Пацкан.

По словам главы Счетной палаты, 65% выявленных нарушений (на 32,1 млрд грн)составляют нарушения бюджетного законодательства, почти 30% (на 14,7 млрд грн) пришлось на неэффективное управление средствами и их неэффективное использование.

Еще 6% нарушений (на 3 млрд грн) составили нарушения и недостатки при администрировании доходной части государственного бюджета.

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Кроме того, по результатам проведенных в течение года контрольных мероприятий в виде анализов установлено недостатков, а также недопоступлений в государственный бюджет на общую сумму почти 38,8 млрд грн.

"Из рекомендаций, предоставленных Счетной палатой в 2018 и 2019 годах по результатам аудитов, до конца 2019 года полностью или частично выполнено 75,6%. Предыдущий показатель был на уровне 62%", – также сообщил Пацкан.

Как сообщалось, аудиторы Счетной палаты за 2018 год установили нарушений на общую сумму около 17 млрд грн.

Автор: 

Рахункова палата (181) Пацкан Валерій (45)


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Шо тут коментувати? Ну от шо? Бюджет пиляють всі, окрім тих хто його реально наповнює. І пиляють з кожним роком все більше і більше. Хто б не прийшов до влади. А до влади приходять лише ті, кого туди оформляє наша доморощена олігархічно-злодійська шобла, яка вже встигла зростися зі світовою злодійсько-олігархічною шоблою. Правда обирається та влада, руками, мягко кажучи, лохтората, якого у нас чомусь ніяк не меншає. Складається враження, що так буде завжди, принаймі до тих пір поки злодійсько-олігархічне шобло не змінить імперське злодійсько-олігархічне шобло. І хоча б якийсь тобі світлий промінчик.
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06.05.2020 17:01 Відповісти

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