БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
425 1

Шмыгаль поручил разработать проект строительства аэропорта в Мукачево

Шмыгаль поручил разработать проект строительства аэропорта в Мукачево

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству инфраструктуры разработать проект строительства аэропорта в городе Мукачево.

Об этом Шмыгаль сказал на заседании правительства 6 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Вносим в протокол сегодняшнего заседания соответствующее поручение, зачитано согласно стенограмме", - сказал Шмыгаль.

В то же время премьер-министр поручил Мининфраструктуры совместно с Министерством финансов и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства подготовить изменения в Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года в части предсказания задачи по проектированию и строительству аэропорта в Мукачево.

Такое поручение премьер-министр дал после того, как министр инфраструктуры Владислав Криклий поставил этот вопрос на заседании правительства.

Автор: 

аеропорт (1165) Мукачево (37) будівництво (2244) Шмигаль Денис (1534)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уже медицину "реформировали". Денег куча, некуда деть
показати весь коментар
06.05.2020 16:43 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 