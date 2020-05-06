Шмыгаль поручил разработать проект строительства аэропорта в Мукачево

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству инфраструктуры разработать проект строительства аэропорта в городе Мукачево.

Об этом Шмыгаль сказал на заседании правительства 6 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Вносим в протокол сегодняшнего заседания соответствующее поручение, зачитано согласно стенограмме", - сказал Шмыгаль.

В то же время премьер-министр поручил Мининфраструктуры совместно с Министерством финансов и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства подготовить изменения в Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года в части предсказания задачи по проектированию и строительству аэропорта в Мукачево.

Такое поручение премьер-министр дал после того, как министр инфраструктуры Владислав Криклий поставил этот вопрос на заседании правительства.