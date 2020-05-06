Работу возобновили больше половины рынков по всей стране, – Минэкономики
После разрешения возобновить работу с 30 апреля уже получили разрешения на работу 469 из 872 продовольственных рынков.
Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил во время встречи с предпринимателями, которые представляют микро- и малый бизнес, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
Как сообщалось, Кабинет министров 29 апреля принял решение возобновить работу продовольственных рынков при условии соблюдения противоэпидемиологических мер.
Напомним, работа рынков была приостановлена с 17 марта, однако затем главный санврач Виктор Ляшко выдал постановление, позволившее возобновить работу рынков при соблюдении ряда условий. Это разрешение было отменено, после того, как Ляшко заявил о многочисленных нарушениях условий возобовления работы рынков.
16 апреля главный санитарный врач Украины рекомендовал местным органам запретить функционирование продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков.
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