Работу возобновили больше половины рынков по всей стране, – Минэкономики

После разрешения возобновить работу с 30 апреля уже получили разрешения на работу 469 из 872 продовольственных рынков.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил во время встречи с предпринимателями, которые представляют микро- и малый бизнес, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Как сообщалось, Кабинет министров 29 апреля принял решение возобновить работу продовольственных рынков при условии соблюдения противоэпидемиологических мер.

Напомним, работа рынков была приостановлена с 17 марта, однако затем главный санврач Виктор Ляшко выдал постановление, позволившее возобновить работу рынков при соблюдении ряда условий. Это разрешение было отменено, после того, как Ляшко заявил о многочисленных нарушениях условий возобовления работы рынков.

16 апреля главный санитарный врач Украины рекомендовал местным органам запретить функционирование продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков.