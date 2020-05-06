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Работу возобновили больше половины рынков по всей стране, – Минэкономики

Работу возобновили больше половины рынков по всей стране, – Минэкономики

После разрешения возобновить работу с 30 апреля уже получили разрешения на работу 469 из 872 продовольственных рынков.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил во время встречи с предпринимателями, которые представляют микро- и малый бизнес, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Как сообщалось, Кабинет министров 29 апреля принял решение возобновить работу продовольственных рынков при условии соблюдения противоэпидемиологических мер.

Напомним, работа рынков была приостановлена с 17 марта, однако затем главный санврач Виктор Ляшко выдал постановление, позволившее возобновить работу рынков при соблюдении ряда условий. Это разрешение было отменено, после того, как Ляшко заявил о многочисленных нарушениях условий возобовления работы рынков.

16 апреля главный санитарный врач Украины рекомендовал местным органам запретить функционирование продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков.

Автор: 

ринок (235) Петрашко Ігор (88) Міністерство розвитку громад і територій (64)


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Был сегодня на базаре на Лесной. Открылось - чуть-чуть. Один рыбный отдел, два - овощных, один киоск - с двумя продавцами творога. Творог - по 120, огурцы - 30-35, яблоки (вялые, один сорт) - 20. Работаем мясной отдел в Маяке.
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06.05.2020 17:02 Відповісти

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