Tinder запустит видеочаты на фоне роста популярности приложения

Сервис знакомств Tinder введет видеочаты в приложении к середине 2020 года.

Об этом сообщила американская интернет-компания Match Group, которой принадлежит Tinder, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

В компании планируют добавлять видеочаты и в другие сервисы онлайн-знакомств, в том числе Hinge и OK Cupid.

В Match Group нововведения объяснили увеличением популярности приложений в результате карантина на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Среднее число сообщений на всех платформах компании выросло на 27% в апреле 2020 года. Введение видеочатов будет одним из самых значительных нововведений для Tinder за последнее время.