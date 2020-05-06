Tinder запустит видеочаты на фоне роста популярности приложения
Сервис знакомств Tinder введет видеочаты в приложении к середине 2020 года.
Об этом сообщила американская интернет-компания Match Group, которой принадлежит Tinder, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.
В компании планируют добавлять видеочаты и в другие сервисы онлайн-знакомств, в том числе Hinge и OK Cupid.
В Match Group нововведения объяснили увеличением популярности приложений в результате карантина на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Среднее число сообщений на всех платформах компании выросло на 27% в апреле 2020 года. Введение видеочатов будет одним из самых значительных нововведений для Tinder за последнее время.
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