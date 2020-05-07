Китай снизил экспорт с начала года на 9%

Экспорт Китая на фоне эпидемии коронавируса за первые четыре месяца 2020 года упал на 9%, а импорт — на 5,9% по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года, свидетельствуют опубликованные в четверг данные главного таможенного управления КНР.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Общий товарооборот Китая за первые четыре месяца года в долларовом эквиваленте упал на 7,5% и составил 1,3 триллиона долларов. Экспорт составил 678,2 миллиарда долларов, а импорт – 620,05 миллиарда долларов.

По итогам прошлого года внешнеторговый оборот Китая в долларовом эквиваленте упал на 1% и составил 4,57 триллиона долларов. Экспорт — 2,49 триллиона долларов, а импорт – 2,07 триллиона долларов. Положительное сальдо внешнеторгового оборота Китая за 2019 год составило 421,5 миллиарда долларов.