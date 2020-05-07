"Киевстар" увеличил средний доход с абонента за квартал на 17%

Мобильный оператор "Киевстар" в январе-марте 2020 года увеличил общий доход на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 5,95 млрд грн, свидетельствуют данные финансового отчета акционера компании, международной группы Veon.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Увеличение было обусловлено главным образом ростом доходов от мобильной передачи данных, голосовой связи и фиксированной связи благодаря постоянному развертыванию 4G, увеличению трафика и ценообразования. Кроме того, местная валюта также продемонстрировала улучшение по отношению к доллару США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отмечается в финотчете Veon.

Согласно ему, за первый квартал "Киевстар" увеличил показатель EBITDA на 25,35% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 4,04 млрд грн. Маржа EBITDА возросла на 5 процентных пунктов (п. п.) - до 67,9%.

Доходы от услуг мобильной связи увеличились на 16,1% - до 5,53 млрд грн.

Veon отчитался, что покрытие мобильным интернетом "Киевстар" достигло 77%, а проникновение 4G мобильной связи в сети оператора – 30%-ной отметки.

Средний доход от абонента (ARPU) мобильной связи вырос до 70,3 грн, или на 17,43%, потребление голосовых услуг (MoU) - на 3%, до 603 минут.

Количество абонентов мобильной связи "Киевстара" в январе-марте сократилось на 1,23% - до 26млн,

"Снижение произошло в результате демографических тенденций в Украине и сокращения количества пользователей мульти-SIM. Количество наших клиентов мобильной передачи данных в Украине увеличилось на 10% в годовом исчислении, главным образом из-за увеличения проникновения пользователей 4G / LTE", - отмечается в отчете Veon.

Доходы фиксированной связи увеличились на 16,86% - до 384 млн грн, показатель ARPU "Домашнего интернета" увеличился на 7,63% до 81 грн. Количество абонентов фиксированного интернета увеличилось на 9,99% до отметки в 1 млн пользователей.

Капитальные инвестиции за отчетный период увеличились на 37,11% (без учета стоимости лицензий на 4G связь) и составили 1,347 млрд грн.

Как сообщалось, "Киевстар" в 2019г увеличил доход на 19,6% до 22,392 млрд грн, EBITDA - на 39,4% до 14,683 млрд грн. Количество абонентов мобильной связи оператора по итогам четвертого квартала 2019 года сократилось на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 26,2 млн, тогда как количество абонентов фиксированной связи возросло на 10,8% - до 1 млн.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).