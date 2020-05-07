Прибыль General Motors упала в 7,4 раза

Чистая прибыль американского автогиганта General Motors (GM), приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала 2020 года уменьшилась в 7,4 раза и составила 294 миллиона долларов, следует из отчетности компании.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Разводненная прибыль на акцию по итогам квартала составила 0,17 доллара против 1,48 доллара годом ранее. Скорректированный показатель составил 0,62 доллара при прогнозе в 0,5 доллара на акцию. Общая выручка компании при этом составила 32,709 миллиарда долларов, сократившись на 6,2% в годовом выражении. Аналитики ожидали показателя выручки в 32,48 миллиарда долларов.

Продажи автомобилей в мире в первом квартале составили 1,457 миллиона единиц, что на 22,4% меньше по сравнению с уровнем аналогичного периода 2019 года. Снижение показателя отмечается во всех основных регионах.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах, продает и осуществляет техобслуживание в 140 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган).