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Количество выявленных случаев коронавируса в Украине достигло 13,7 тысячи

Количество выявленных случаев коронавируса в Украине достигло 13,7 тысячи

В Украине зафиксировано 13 тысяч 691 случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 7 мая в Украине 13691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев", - сообщает министерство.

По состоянию на утро 7 мая поступило 1182 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 35 тысяч 904 сообщения о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 485 случаев;
  • Волынская область - 393 случая;
  • Днепропетровская область - 624 случая;
  • Донецкая область - 89 случаев;
  • Житомирская область - 468 случаев;
  • Закарпатская область - 600 случаев;
  • Запорожская область - 300 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1055 случаев;
  • Кировоградская область - 403 случая;
  • Киев - 1675 случаев;
  • Киевская область - 916 случаев;
  • Львовская область - 595 случаев;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 171 случай;
  • Одесская область - 568 случаев;
  • Полтавская область - 236 случаев;
  • Ровенская область - 817 случаев;
  • Сумская область - 131 случай;
  • Тернопольская область - 951 случай;
  • Харьковская область - 448 случаев;
  • Херсонская область - 146 случаев;
  • Хмельницкая область - 138 случаев;
  • Черновицкая область - 2048 случаев;
  • Черкасская область - 324 случая;
  • Черниговская область - 68 случаев.
карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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