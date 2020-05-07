Количество выявленных случаев коронавируса в Украине достигло 13,7 тысячи

В Украине зафиксировано 13 тысяч 691 случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 7 мая в Украине 13691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев", - сообщает министерство.

По состоянию на утро 7 мая поступило 1182 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 35 тысяч 904 сообщения о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: