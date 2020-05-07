Центры обслуживания "Днепрогаза" за время карантина обработали 43 тысячи обращений клиентов

За время карантина сотрудники Центров обслуживания клиентов АО "Днепрогаз" обработали около 43,6 тыс обращений жителей Днепра и Днепровского района.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Днепрогаза" сообщает БизнесЦензор.

С начала карантина специалисты Центров обслуживания "Днепрогаза" предоставили клиентам около 43,6 тыс дистанционных консультаций.

"Большинство вопросов днепрян касались сверки и порядка начислений за доставку газа, передачи показаний счетчиков, а также особенностей пользования онлайн сервисами и экспресс-регистрации на сайте 104.ua", - сообщает компания.

С 16 марта специалисты Центров обслуживания АО "Днепрогаз" в связи с карантинными ограничениями работают в удаленном режиме. Несмотря на это, клиенты компании могут в обычном режиме получить исчерпывающие ответы на вопросы о предоставлении услуг по газоснабжению, позвонив в Контакт-центр по номерам: 056-78-78-104 и 067-62-63-104.

"Мы постоянно работаем над улучшением качества обслуживания наших клиентов. Особенно актуальным в период карантина для потребителей газа является предоставление дистанционных консультаций. Чтобы максимально упростить доступ к сервисам компании, наши специалисты разработали экспресс-регистрацию на сайте 104.ua", - сказал начальник управления клиентского сервиса АО "Днепрогаз" Марина Коваленко.

"Данная услуга существенно упрощает регистрацию и позволяет получить постоянный доступ к лицевому счету, чтобы контролировать расчеты за газ и его доставку, а также выполнять платежи онлайн, не выходя из дома", - сказала Коваленко.

Для автоматической регистрации "личного кабинета" на сайте 104.ua достаточно позвонить со смартфона в Контакт-центр "Днепрогаза" по номеру 067-62-63-104 и назвать свой лицевой счет. После этого "личный кабинет" будет создан автоматически. Сообщение с паролем для входа поступит на мобильный телефон клиента.

Специалисты компании напоминают: в условиях пандемии все газовые вопросы можно решить дистанционно. Для этого разработан целый ряд сервисов: кроме "личного кабинета" на сайте 104.ua, днепряне могут воспользоваться мобильными приложениями 104 Mobile для Android, 104 Mobile Light для iOS, а также чат-ботами 7104ua в Viber и Telegram.