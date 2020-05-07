Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,1%

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку в ходе заседания в четверг на уровне 0,1%, говорится в пресс-релизе ЦБ. Решение поддержали все члены Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Большинство членов комитета (7 из 9) также проголосовали за сохранение программы выкупа гособлигаций на уровне 645 млрд фунтов стерлингов, двое высказались за увеличение объема выкупа на 100 млрд фунтов стерлингов.

При этом регулятор выразил готовность увеличить меры стимулирования, чтобы оказать поддержку экономике в условиях пандемии коронавируса.

Банк Англии также обнародовал прогнозы для экономики Великобритании. Регулятор ожидает падения ВВП в 2020 году на 14% и его роста на 15% в 2021 году. Безработица в стране вырастет до 8%, инфляция составит 0,6% в 2020 году.

"Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 и меры, принятые для его сдерживания, оказывают существенное влияние на Великобританию и многие страны мира. Активность резко упала с начала года, в то время как безработица значительно выросла", - говорится в пресс-релизе Банка Англии.

Инфляция в Великобритании снизилась до 1,5% в марте и, вероятно, упадет ниже 1% в ближайшие несколько месяцев, что главным образом связано с ценами на энергоносители, сообщается в релизе.

"Беспрецедентная ситуация означает, что прогноз для британской и мировой экономики является чрезвычайно неопределенным. Он будет в решающей степени зависеть от развития ситуации с пандемией и того, как на это будут реагировать правительства, домохозяйства и бизнесы", - отмечает регулятор.

В пресс-релизе отмечается, что MPC счел текущий курс монетарной политики приемлемым, при этом члены комитета продолжат внимательно следить за ситуацией и готовы в случае необходимости пойти на дальнейшие шаги, чтобы поддержать экономику и убедиться в устойчивом возвращении инфляции к целевым 2%.