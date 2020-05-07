Резервы Нацбанка выросли в апреле на $800 миллионов (обновлено)

По состоянию на 1 мая международные резервы Украины, по предварительным данным Национального банка Украины, составили $25,695 млрд (в эквиваленте).

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"В апреле они выросли на 3,1%. Увеличению международных резервов способствовали прежде всего операции Национального банка – по управлению резервами и на валютном рынке", – сказано в сообщении.

Так, чистая покупка валюты Национальным банком в апреле составила $678,8 млн.

"Интервенции по покупке валюты проводились в отдельные дни, когда предложение валюты было больше спрос, и в целом составили $723,3 млн. В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний гривни в сторону обесценения Национальный банк в течение месяца продал $44,5 млн", – уточнили в НБУ.

В то же время на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в общем было направлено $303,9 млн (в эквиваленте).

Из этой суммы $128,6 млн выплачено по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированными в валюте, еще $78 – по еврооблигациям (ОВГЗ), остальные средства выплачены по другим обязательствам перед иностранными кредиторами.

Эти расходы из резервов были частично компенсированы новыми поступлениями от размещения правительством валютных ОВГЗ на $164,4 млн.

Кроме того, вследствие переоценки финансовых инструментов в прошлом месяце привела к увеличению их стоимости на $232 млн (в эквиваленте).

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,5 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, международные резервы Украины в марте снизились на 7,8% или на $2,12 – до $24,92 млрд, вернувшись к уровню на начало года после роста в январе-феврале.

По состоянию на 1 марта международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли $26,62 млрд (в эквиваленте), увеличившись в феврале на 1,3% или на $330 млн.