Платежная система PayPal зафиксировала рекордный объем транзакций

Американская платежная система PayPal Holdings (SPB: PYPL) Inc. получила прибыль и выручку в первом квартале 2020 года ниже ожиданий аналитиков на фоне негативных последствий пандемии коронавируса в марте, однако сообщила об улучшении обстановки в апреле и позднее.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Компания 1 мая зафиксировала рекордный в своей истории объем транзакций за день.

Как сообщается в пресс-релизе PayPal, чистая прибыль в первом квартале составила $84 млн, или $0,07 в расчете на акцию, по сравнению с $667 млн, или $0,56 в расчете на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль PayPal составила $0,66 на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали показатель на уровне $0,75 на акцию.

Выручка в январе-марте увеличилась до $4,62 млрд с $4,13 млрд при среднем прогнозе экспертов на уровне $4,74 млрд.

PayPal обработала платежи в объеме $191 млрд в первом квартале по сравнению со $161,5 млрд годом ранее. Аналитики ожидали, что показатель составит $195,2 млрд.

Общий объем обработанных платежей в апреле вырос на 22% в годовом выражении и составил $68 млрд. Выручка без учета колебания валютных курсов в прошлом месяце выросла примерно на 20%.

"Я бы сказал, что апрель, вероятно, был самым сильным месяцем для PayPal с тех пор, как мы стали публичной компанией", - сказал главный исполнительный директор компании Дэн Шульман, которого цитирует MarketWatch.

Во втором квартале PayPal ждет роста выручки на 15% без учета изменения валютных курсов и увеличения скорректированной прибыли в расчете на акцию на 15%.

Акции PayPal в ходе предварительных торгов в четверг дорожают на 6,9%. Капитализация компании с начала года увеличилась на 18,6%, до $150,49 млрд.