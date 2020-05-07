"Альфа-Банк" отчитался о рекордной прибыли в 1,9 миллиарда

Чистая прибыль "Альфа-Банка" по итогам 2019 года составила 1,93 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем за 2018 год (1,31 млрд грн).

Согласно годовой отчетности банка, его чистый процентный доход в 2019 году вырос на 11,4% – до 3,98 млрд грн, а чистый комиссионный – на 26%, до 2,84 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Активы "Альфа-Банка" за прошлый год выросли на 18,4% – до 71,91 млрд грн, в том числе кредиты клиентам – на 20,8%, до 39,2 млрд грн, а денежные средства и их эквиваленты в банке – на 39%, до 13,47 млрд грн.

Обязательства банка этот период увеличились на 13,8% – до 63,39 млрд грн, в частности, средства клиентов в банке – на 12,9%, до 59,28 млрд грн.

Собственный капитал "Альфа-Банка" вырос в 1,7 раза – до 8,52 млрд грн, а его уставный капитал – в 2,4 раза, до 28,73 млрд грн.

Как сообщалось, по предварительным данным "Альфа-Банк" сообщал о чистой прибыли в 1,59 млрд грн по итогам 2019 года, отмечая, что это рекордный показатель в истории банка.

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Как сообщалось, 15 октября 2019 года "Альфа-Банк" завершил реорганизацию "Укрсоцбанка" путем присоединения по упрощенной процедуре и стал полным правопреемником всех прав и обязательств "Укрсоцбанка".

"Альфа Групп" еще в январе 2016 года договорилась о покупке "Укрсоцбанка" у UniCredit Group. Итальянская группа вместо денег получила 9,9% новых акций ABH Holdings S.A. После 2021 года UniCredit планировала продать эти акции в ходе IPO компании ABH Holdings S.A. (ABHH).

Напомним, чистая прибыль "Альфа-Банка" в 2018 году составила 1,26 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру общих активов "Альфа-Банк" занимал 6 место (69,41 млрд грн), "Укрсоцбанк" – 11 место (42,24 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений.

"Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева в Украине принадлежит "Альфа-Банк" и приобретенный у итальянской UniCredit "Укрсоцбанк", а также мобильный оператор "Киевстар" (через Veon).

На сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – России, тогда как на сайте российского "Альфа Банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2020 года по размеру общих активов "Альфа-Банк" занимал 6 место среди 75 действовавших банков.