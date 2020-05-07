Украина сократила экспорт мяса птицы

Украина в январе-апреле 2020 года снизила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 137,85 тыс. тонн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной таможенной службы, передает БизнесЦензор.

Согласно ее данным, в денежном выражении экспорт этой продукции сократился на 10,4% – до $178,62 млн.

В то же время импорт мяса птицы и субпродуктов за четыре месяца этого года снизился в 1,5 раза – до 25,87 тыс. тонн, в денежном эквиваленте – также в 1,5 раза, до $10,96 млн.

Экспорт свинины, по данным Гостаможни, вырос в 1,9 раза – до 941 тонн. Этой продукции было поставлено на $2,62 млн, что в 2,5 раза больше показателя за январь-апрель 2019 года.

Импорт свинины в Украину за четыре месяца 2020 года сократился в 2,6 раза – до 3,5 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,3 раза, до $7,22 млн.

Украина в отчетном периоде сократила экспорт яиц на 29,4% - до 37,17 тыс. тонн, в денежном выражении на 29,5%, до $33,44 млн. Импорт яиц в январе-апреле 2020 года снизился в 2,3 раза – до 892 тонн, в денежном выражении – в 2,6 раза, до $3,09 млн.

Как сообщалось, Украина в 2019 году нарастила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 26% - до 414,5 тыс. тонн по сравнению с 2018 годом, импорт – на 0,6%, до 131,2 тыс. тонн. Экспорт свинины возрос на 28,6% – до 2,3 тыс. тонн, тогда как импорт сократился на 18,8% – до 23,2 тыс. тонн.