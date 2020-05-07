СБУ провела обыски у бывшего главы Налоговой службы Верланова (обновлено)

Экс-глава Государственной налоговой службы Сергея Верланова заявил, что Служба безопасности Украины провела обыски в его квартире.

Об этом Верланов написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали – не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли", – сообщил Верланов.

В свою очередь в пресс-службе СБУ позднее в четверг подтвердили проведение обысков у Верланова.

Согласно сообщению, он стал одним из проведенных силовиками более 100 обысков в разных регионах по делу об организации бывшим руководством Налоговой службы механизма из незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен.

По версии следствия, к организации схемы также причастны руководители территориальных управлений ГНС.

"Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость", – сказано в сообщении.

Кроме того, СБУ установлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой в том числе путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности (СХД) с признаками "рискованности" (фиктивности).

"Эти действия приводили к искусственному формированию сумм налогового кредита по НДС, который потом отображался якобы как для СХД реального сектора экономики. Действия должностных лиц привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации средств, полученных противоправным путем", – заявили в СБУ.

По итогам проведенных обысков по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя Государственной налоговой службы, была изъята документация, которая будет приобщена к материалам дела.

"По инициативе Службы безопасности Украины в тесном сотрудничестве с Государственной службой мониторинга заблокированы банковские счета субъектов хозяйственной деятельности, задействованных в противоправной схеме. Кроме того, наложен арест на лимиты этих СХД по налогу на добавленную стоимость в электронной системе администрирования НДС", – сказано в сообщении.

СБУ ведет досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч.3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 3 ст.112 (покушение на жизнь государственного служащего) и ч. 3 ст. 209 (незаконное производство наркотических средств) Уголовного кодекса.

Как писал БизнесЦензор, Кабинет министров на закрытом заседании уволил Максима Нефьодова с должности главы Таможенной службы, а Сергея Верланова – с должности руководителя Налоговой службы.

Увольнения Нефьодова и Верланова требовал бывший министр финансов Игорь Уманский, который сам был уволен с должности в конца марта, но недавно стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака.