Мировое производство пшеницы сохранится на уровне прошлого года, – ООН
ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) сделал первый прогноз сбора пшеницы в этом году.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
По оценке экспертов, он составит 762,6 млн тонн, что сопоставимо с показателем прошлого года - 763,3 млн тонн. Более низкие урожаи ожидаются в ЕС, Северной Африке, Украине и в США. "Это снижение, вероятно, будет компенсировано восстановлением производства, предусмотренным в Австралии и Казахстане, а также более крупными урожаями в Российской Федерации и ряде стран Азии, в частности в Индии", - говорится в обзоре ФАО.
Конкретные прогнозы по странам не приводятся.
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