Госаудитслужба обнаружила нарушений в закупках "Укрзализныци" на 9 миллиардов

Государственная аудиторская служба обнаружила нарушений в деятельности "Укрзализныци" на сумму 11,8 млрд грн, в том числе на 8,9 млрд – в сфере закупок.

Проверка "Укрзализныци" и 24 ее филиалов проводилась за период с 1 января 2018 года по 30 сентября 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение Госаудитслужбы.

В общем ревизией установлено нарушений финансовой дисциплины и недостатков в деятельности АО "Укрзализныця" на сумму 2,9 млрд грн.

Кроме того, ревизией установлено нарушений в сфере проведения публичных закупок на сумму 8,9 млрд грн.

Среди прочего, филиал "Центр обеспечения производства" (ЦОП) не предпринимал мер по взысканию с поставщиков штрафных санкций за недопоставку дизельного топлива, из-за чего недополучено доходов на сумму 98,4 млн грн (от ООО "Фирма "Фидея" – 24,2 млн грн, ООО "Анвитрейд" – 24,1 млн грн и ООО "ТД "Сокар Украина" – 50,1 млн грн).

Кроме того, безосновательное возвращение ЦОП поставщикам дизельного топлива привело к потере 94,3 млн грн (ООО "Фирма "Фидея" – 35,1 млн грн, ООО "Анвитрейд" – 19,2 млн грн и ООО "ТД "Сокар Украина" – 40 млн грн).

Кроме того, аудиторы пришли к выводу, что филиал ЦОП покупал дизельное топливо по ценам, которые включали превышение максимально допустимого уровня маржи (прибыли) поставщика, установленного поручением "Укрзализныци", что привело к завышению стоимости топлива на 65,9 млн грн, а также безосновательно увеличил цену топлива (с нарушением условий договоров), что привело к потерям финансовых ресурсов на сумму 3,5 млн грн.

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Кроме того, филиал ЦОП приобрел природный газ у ООО "Скела Терциум" и ООО "Юг-Газ" на 1,5 млрд грн, а филиал "Юго-Западная железная дорога" – услуги по ремонту рельсовых автобусов PESA у частных субъектов хозяйствования на сумму 48,9 млн грн без проведения тендерных процедур.

Филиал "Юго-Западная железная дорога" также не провела процедур закупок и не заключил договоров на проведение работ по реконструкции инфраструктуры Киевской детской железной дороги, однако перечислил частным субъектам хозяйствования средств на сумму 16,4 млн грн (работы не принимались, средства не возвращены).

Региональный филиал "Одесская железная дорога" не обеспечило (исковая работа не проводится) выполнение ООО "Эдельвейс Плес" обязательств по передаче с 2006 года по настоящее время жилой площади 3 330 кв. м в жилом доме в г. Одесса.

Материалы ревизии АО "Укрзализныця" направлены в СБУ и Кабинет министов для рассмотрения и принятия соответствующих решений.