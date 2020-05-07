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Новини Коронавірус і карантин
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Потребление электроэнергии в апреле упало на 11%, – "Укрэнерго"

Потребление электроэнергии в апреле упало на 11%, –

По оперативным данным НЭК "Укрэнерго", потребление электроэнергии в Украине в апреле 2020 года снизилось по сравнению с мартом этого же года на 11% – до 9,03 млрд кВт-ч, по сравнению с апрелем 2019 года снижение потребления составило 8%.

Как сообщает пресс-служба компании, снижение потребления наблюдается во всех группах потребителей, передает БизнесЦензор.

Так, по сравнению с апрелем 2019 года, наибольший спад потребления демонстрирует машиностроительная отрасль (-21%), транспортная отрасль (-17%), металлургия (-13%), а также топливная отрасль и коммунально-бытовой сектор (по -12%).

В то же время населения уменьшило потребление электроэнергии всего на 1% по сравнению с апрелем 2019 года.

Потребление электроэнергии в апреле упало на 11%, – Укрэнерго 01

"Основными факторами снижения потребления является сезонное повышение температуры воздуха и карантинные меры, которые ограничили возможность работы промышленных предприятия, среднего и малого бизнеса, а также сферы услуг", – отмечается в сообщении.

Потребление электроэнергии в апреле упало на 11%, – Укрэнерго 02

В то же время, основываясь на данных 2019 года "Укрэнерго" считает, что тенденция к существенному дальнейшему снижению потребления касается в основном населения и коммунально-бытовой группы потребителей.

"Остальные секторы экономики снижали или увеличивали свое потребление ситуативно. Поэтому ожидается, что тенденция к снижению потребления всеми категориями сохраняться до момента завершения карантина", – добавили в компании.

Автор: 

карантин (2077) Укренерго (2037) Електрика (1240) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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Топ коментарі
+7
Поетому вы еще цены на свет повысьте, чтобы лампочка горела только у ЗЕ, Пети и Ахметова.
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07.05.2020 14:03 Відповісти
+5
Когда в мире потребление нефти падает- цены на нефть падают. Когда же в Украине потребление електроенергии и газа падает- цены растут. Украина- страна дебилоидов и рабов.
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07.05.2020 14:05 Відповісти
+5
А так и будет. Все к тому и делается чтобы закрыть все АЕС, которые давно бесят *****, поставить Украину опять в полную зависимость от росийского угля и поставок електроенергии. Потому что в один прекрасный момент Ахметов скажет что его ветряки и солнечные панели не справляются с нагрузкой и нужно повышать тарифы еще в 10 раз. А АЕС ето не игрушка. Раз-другой остановил и уже не запустишь никогда.
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07.05.2020 16:21 Відповісти
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Поетому вы еще цены на свет повысьте, чтобы лампочка горела только у ЗЕ, Пети и Ахметова.
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07.05.2020 14:03 Відповісти
Когда в мире потребление нефти падает- цены на нефть падают. Когда же в Украине потребление електроенергии и газа падает- цены растут. Украина- страна дебилоидов и рабов.
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07.05.2020 14:05 Відповісти
Не, просто все, что уворовали (объемы воровства не падают, а только растут) делится на меньшее количество киловатт (объем продаж), поэтому увеличивается тариф (увеличивается удельный вес наворованного на единицу продукта - киловатт)!И воровство прячется почти во всех статьях расходов (явно и косвенно, через откаты, подставные фирмы-прокладки, симуляцию тендеров и т.п.), особенно в административных и накладных!
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07.05.2020 16:09 Відповісти
+
Вспоминаю Армению, и что в Ереване началось, когда поставщики-россияне попытались поднять тариф на 23% (? по памяти) ... Страна совков и рабов
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07.05.2020 16:13 Відповісти
А так и будет. Все к тому и делается чтобы закрыть все АЕС, которые давно бесят *****, поставить Украину опять в полную зависимость от росийского угля и поставок електроенергии. Потому что в один прекрасный момент Ахметов скажет что его ветряки и солнечные панели не справляются с нагрузкой и нужно повышать тарифы еще в 10 раз. А АЕС ето не игрушка. Раз-другой остановил и уже не запустишь никогда.
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07.05.2020 16:21 Відповісти
У Коломойского за такой ультиматум отобрали Приватбанк, интересно как поступят с ахметкой.
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07.05.2020 20:06 Відповісти
Ты же не веришь в сказки надеюсь. У Коломойского отобрали Приватбанк потому что в етом банке были миллиардные суммы очень влиятельных людей. Беня хотел кинуть крупных шишек, обявив банку банкротство. В результате Петя забрал убыточный банк у Бени со всеми его долгами и обязательствами и залатал дыры за счет бюджета Украины тоесть за счет наших налогов. Выиграли все, и Беня и Петя и олигофрены державшие деньги в Привате. Потеряли только простые украинцы которым и близко не причастны были к Приватбанку и нах*** етот банк был ненужен. В результате сейчас имеем банк-банкрот, кучу долгов, и злого Беню который хочет вернуть свое хозяйство.
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07.05.2020 20:14 Відповісти
Тут надо гордо назвать авторов реформы энергетики И это не Зе, при всей его криворукости
Потребление электроэнергии в апреле упало на 11%, – "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 5498
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07.05.2020 23:42 Відповісти
промпотребление. коего нет
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07.05.2020 16:09 Відповісти
у людей бабок нету и все экономят.
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07.05.2020 16:20 Відповісти
Пусть повысят еще цены на свет и вообще люди по отключают все и даже холодильники ибо жрать нехер ибо денег нету. Зато у Ахметова бабло все народа! Он с жиру замок себе строит под Киевом.
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07.05.2020 16:21 Відповісти
В частном секторе сейчас есть резон влаживаться в солнечную энергию. Поставил себе станцию с панелями на 3кВт, за 20 дней отбил 400грн на собственном потреблении. Станция по радужным подсчетам отобъется за 5 лет при цене киловатта 1.68, если поднимут тариф, то еще быстрее. Ставил сам, цены за монтаж барыги гребут нехилые, минимум в пол стоимости оборудования.
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07.05.2020 16:32 Відповісти
только надо учитывать факт, что взять Киевскую область - это не солнечный регион, поэтому КПД от солнца минимально, особенно осень-зима-весна

солнечные панели эффективны только летом, но тогда и потребление минимально, разве что продавать электричество государству сойдёт.. а учитывая стоимость панелей, оборудования, монтаж (сосед поставил на 13000 уе) ты их никогда не отобьешь

тем более что уязвимая часть - аккумуляторы. Они дорогие (один стоит около 500 уе) и приходят в негодность через 5-7 лет так и не успев отбится
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08.05.2020 09:43 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK


https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1258387743702425601 1 ч

Ну вот и всё.. Подконтрольное Ахметову-Коломойскому ЦентрЭнерго гасит АЭС, как свечки, а физиков-ядерщиков разгоняет на Польшу собирать клубнику. Надеюсь, все понимают, что мы окончательно превращаемся в банановую республику типа Чада или Сомали? зеля, ну какая же ты тварь!
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07.05.2020 18:10 Відповісти
Понятно теперь отчего населению решили поднять тарифы. Мало пользуетесь? Экономите? Не беда! Мы повышением тарифов компенсируем потери ДТЕК!
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07.05.2020 19:13 Відповісти
Значит надо ждать удорожание,а ведь у нас все так чем больше экономишь тем выше цены чем чего-то не хватает понимают цены чем бакс дорожает то снова поднимают цены.Но во всех ситуациях компании которые нам продают энергоносители в прыбыли.
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07.05.2020 19:36 Відповісти
Світлодіодні лампочки винні.
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07.05.2020 19:38 Відповісти
Смешно, но не без этого. Я когда у себя банально лампочки заменил, так ко мне 2 раза комиссия контролеров приходила, стены прозванивала
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07.05.2020 23:44 Відповісти
Это потому что эти 11% отапливали дома электроэнергией из за отсутствия газа..

поэтому если поднимется цена, то этим 11% придёт жопа полная
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08.05.2020 09:39 Відповісти

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