Потребление электроэнергии в апреле упало на 11%, – "Укрэнерго"
По оперативным данным НЭК "Укрэнерго", потребление электроэнергии в Украине в апреле 2020 года снизилось по сравнению с мартом этого же года на 11% – до 9,03 млрд кВт-ч, по сравнению с апрелем 2019 года снижение потребления составило 8%.
Как сообщает пресс-служба компании, снижение потребления наблюдается во всех группах потребителей, передает БизнесЦензор.
Так, по сравнению с апрелем 2019 года, наибольший спад потребления демонстрирует машиностроительная отрасль (-21%), транспортная отрасль (-17%), металлургия (-13%), а также топливная отрасль и коммунально-бытовой сектор (по -12%).
В то же время населения уменьшило потребление электроэнергии всего на 1% по сравнению с апрелем 2019 года.
"Основными факторами снижения потребления является сезонное повышение температуры воздуха и карантинные меры, которые ограничили возможность работы промышленных предприятия, среднего и малого бизнеса, а также сферы услуг", – отмечается в сообщении.
В то же время, основываясь на данных 2019 года "Укрэнерго" считает, что тенденция к существенному дальнейшему снижению потребления касается в основном населения и коммунально-бытовой группы потребителей.
"Остальные секторы экономики снижали или увеличивали свое потребление ситуативно. Поэтому ожидается, что тенденция к снижению потребления всеми категориями сохраняться до момента завершения карантина", – добавили в компании.
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Вспоминаю Армению, и что в Ереване началось, когда поставщики-россияне попытались поднять тариф на 23% (? по памяти) ... Страна совков и рабов
солнечные панели эффективны только летом, но тогда и потребление минимально, разве что продавать электричество государству сойдёт.. а учитывая стоимость панелей, оборудования, монтаж (сосед поставил на 13000 уе) ты их никогда не отобьешь
тем более что уязвимая часть - аккумуляторы. Они дорогие (один стоит около 500 уе) и приходят в негодность через 5-7 лет так и не успев отбится
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K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1258387743702425601 1 ч
Ну вот и всё.. Подконтрольное Ахметову-Коломойскому ЦентрЭнерго гасит АЭС, как свечки, а физиков-ядерщиков разгоняет на Польшу собирать клубнику. Надеюсь, все понимают, что мы окончательно превращаемся в банановую республику типа Чада или Сомали? зеля, ну какая же ты тварь!
поэтому если поднимется цена, то этим 11% придёт жопа полная