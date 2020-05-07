Потребление электроэнергии в апреле упало на 11%, – "Укрэнерго"

По оперативным данным НЭК "Укрэнерго", потребление электроэнергии в Украине в апреле 2020 года снизилось по сравнению с мартом этого же года на 11% – до 9,03 млрд кВт-ч, по сравнению с апрелем 2019 года снижение потребления составило 8%.

Как сообщает пресс-служба компании, снижение потребления наблюдается во всех группах потребителей, передает БизнесЦензор.

Так, по сравнению с апрелем 2019 года, наибольший спад потребления демонстрирует машиностроительная отрасль (-21%), транспортная отрасль (-17%), металлургия (-13%), а также топливная отрасль и коммунально-бытовой сектор (по -12%).

В то же время населения уменьшило потребление электроэнергии всего на 1% по сравнению с апрелем 2019 года.

"Основными факторами снижения потребления является сезонное повышение температуры воздуха и карантинные меры, которые ограничили возможность работы промышленных предприятия, среднего и малого бизнеса, а также сферы услуг", – отмечается в сообщении.

В то же время, основываясь на данных 2019 года "Укрэнерго" считает, что тенденция к существенному дальнейшему снижению потребления касается в основном населения и коммунально-бытовой группы потребителей.

"Остальные секторы экономики снижали или увеличивали свое потребление ситуативно. Поэтому ожидается, что тенденция к снижению потребления всеми категориями сохраняться до момента завершения карантина", – добавили в компании.