Польская компания запускает чартеры для работников из Украины

Польская компания по международному трудоустройству Gremi Personal готовит серию чартерных рейсов из Украины для польских работников, а также для украинцев, которые имеют рабочие визы и контракты на работу в Польше.

Об этом сообщил собственник Gremi Personal Евгений Кириченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Для наших работников чартерный перелет будет бесплатным. Компания берет на себя все расходы. Кроме того, Gremi Personal берет на себя организацию для украинских работников 14-дневного карантина, который обязательно нужно пройти в Польше", – отметил Кириченко.

В компании отмечают, что согласно требованию украинских властей, со всеми работниками, которые воспользуются чартерным перелетом, заключены долгосрочные контракты на работу в Польше, а также они обеспечены медицинской страховкой, в том числе на случай заболевания COVID-19.

"Речь идет не о сезонных работниках. Мы получаем огромный запрос от польских компаний на рабочую силу из Украины. Также наши работники, которые временно выехали в Украину после закрытия границ, хотят вернуться назад, но не могут из-за сложностей с пересечением наземной границы. Получаем мы и многочисленные запросы на вакансии от украинцев, которые ищут работу в Польше. Запрос очевиден с обеих сторон, и мы его будем стараться удовлетворить", – сообщил Кириченко.

В компании отмечают, что по данным телефонного опроса Аналитического центра компании Gremi Personal, 67% украинцев, которые выехали из Польши из-за карантина, хотят вернуться назад.