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Польская компания запускает чартеры для работников из Украины

Польская компания запускает чартеры для работников из Украины

Польская компания по международному трудоустройству Gremi Personal готовит серию чартерных рейсов из Украины для польских работников, а также для украинцев, которые имеют рабочие визы и контракты на работу в Польше.

Об этом сообщил собственник Gremi Personal Евгений Кириченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Для наших работников чартерный перелет будет бесплатным. Компания берет на себя все расходы. Кроме того, Gremi Personal берет на себя организацию для украинских работников 14-дневного карантина, который обязательно нужно пройти в Польше", – отметил Кириченко.

В компании отмечают, что согласно требованию украинских властей, со всеми работниками, которые воспользуются чартерным перелетом, заключены долгосрочные контракты на работу в Польше, а также они обеспечены медицинской страховкой, в том числе на случай заболевания COVID-19.

"Речь идет не о сезонных работниках. Мы получаем огромный запрос от польских компаний на рабочую силу из Украины. Также наши работники, которые временно выехали в Украину после закрытия границ, хотят вернуться назад, но не могут из-за сложностей с пересечением наземной границы. Получаем мы и многочисленные запросы на вакансии от украинцев, которые ищут работу в Польше. Запрос очевиден с обеих сторон, и мы его будем стараться удовлетворить", – сообщил Кириченко.

В компании отмечают, что по данным телефонного опроса Аналитического центра компании Gremi Personal, 67% украинцев, которые выехали из Польши из-за карантина, хотят вернуться назад.

Польща (2464) трудова міграція (313) заробітчани (208)


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Топ коментарі
+14
Налоговая хочет поставить все доходы заробитчан под контроль. Страна,которая абсолютно ни чего не делает и не несет за них никакой ответственности,хочет иметь с них немалые деньги. Как по мне,то йух им жопу,что бы голова не шаталась!
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07.05.2020 14:13 Відповісти
+11
Ты дурачек люди едут что бы обеспечить свою семью.а не горбатится за 5 тыс.грн.и они делают огромный вклад в экономику
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07.05.2020 17:12 Відповісти
+10
почему должно быть стыдно тому, кто не ворует, не убивает и не грабит пенсионеров как зеленский?
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07.05.2020 17:38 Відповісти
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Брат Митька помирает, ухи просит...)))
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07.05.2020 13:37 Відповісти
що - здихае кАцап ...- та нехай здихае...
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07.05.2020 15:51 Відповісти
Караул, рабов вывозят уже чартерами. В стране останутся одни полицаи и чиновники.
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07.05.2020 14:07 Відповісти
А может и они кому то сгодятся? Только воровитые и прожорливые ...
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07.05.2020 14:20 Відповісти
..ну и https://biz.censor.net/user/461407, как неотъемлевая часть идиотов!
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07.05.2020 16:31 Відповісти
Рабы - это работающие в Украине за минималку-две как раз останутся в распоряжени осла.
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07.05.2020 21:44 Відповісти
Лишаться на плаву щоб дерибанити кредити та заробітчанські надходження . Бо щорічна підтримка в 12 млрд. це те рятівне коло яке тримає Державу Україна на плаву . Вже час подумати про пам'ятник заробітчанину , який рятує Україну .
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08.05.2020 12:13 Відповісти
Налоговая хочет поставить все доходы заробитчан под контроль. Страна,которая абсолютно ни чего не делает и не несет за них никакой ответственности,хочет иметь с них немалые деньги. Как по мне,то йух им жопу,что бы голова не шаталась!
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07.05.2020 14:13 Відповісти
А вы представляете, что бы немецкое правительство или французское продавала своих граждан за границу за долю малую? Ведь они с заробитчан и так снимут тарифами огромными, ценами на продукты , которые будут покупать их родные в Украине! В их же , супермаркетах.
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07.05.2020 14:24 Відповісти
Так и продавало же, те же гессенские стрелки в своё время, гуглите.
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07.05.2020 14:56 Відповісти
так эти заробитчане только и рады чтоб их продали, это как проститутки, которых ловят на границах...
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07.05.2020 16:51 Відповісти
Ты дурачек люди едут что бы обеспечить свою семью.а не горбатится за 5 тыс.грн.и они делают огромный вклад в экономику
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07.05.2020 17:12 Відповісти
если ты, не можешь найти нормальную работу не за 5 тысяч, то дурачек это ты...
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07.05.2020 17:30 Відповісти
эта макака номерная обучена троллем работать
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07.05.2020 21:46 Відповісти
Помой попку и спать, а то мамка заругает.
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07.05.2020 19:50 Відповісти
Це не державна влада, а банда рекетирів.
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07.05.2020 21:07 Відповісти
А головним рекетиром призначили Міхо.
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07.05.2020 21:10 Відповісти
как можно быть такой идиоткой
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08.05.2020 00:01 Відповісти
Че-то стыдно. Может уедем все на ЕС ОАЕ США, да в любую точку мира где нас будут больше уважать и платить, чем ***** на рОдине ???
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07.05.2020 15:35 Відповісти
Вихід простий : платити чесні європейські зарплати , а не дурити роботяг 😁👍
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07.05.2020 16:03 Відповісти
вся фишка в том, что как только рабы начали разьезжаться по заработкам, так сразу пошел рост зарплат в Украине.
как-то на "интере" рыги выли на проклятого прошенко за его безвиз мол вся страна разьехалась некому уже работать. при этом бойки, шуфричи не отвечают на вопрос; "как кормить семью на зарплату в 5000 грн"? зато ахметов покупает себе виллы по 200 миллионов, а вы рабы подыхайте с голоду.
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07.05.2020 17:44 Відповісти
Раби тут. А там їм стільки платять, що вони самі себе поважають.
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07.05.2020 21:21 Відповісти
у меня вопрос так называемым заробитчанам - Вам не стыдно? Вообще никакого самоуважения нету? За копейку все продадим?
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07.05.2020 16:48 Відповісти
почему должно быть стыдно тому, кто не ворует, не убивает и не грабит пенсионеров как зеленский?
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07.05.2020 17:38 Відповісти
Во ты тролляка вылезла, пахарь галерный.
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07.05.2020 19:45 Відповісти
Ту "копійку" вони висилають в Україну. Соромно тим, хто за це хочуть зідрати з них шкуру.
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07.05.2020 21:15 Відповісти
2.5 млн поляков выехало на заработки - им тоже должно быть стыдно?!
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07.05.2020 23:45 Відповісти
только не говорите зеленскому и ермаку, а то опять захотят откат за чартеры с заробитчанами.
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07.05.2020 17:37 Відповісти
А ху-ху не хо-хо!
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07.05.2020 20:38 Відповісти
Умные люди уезжают из этого цирка-шапито.
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07.05.2020 23:33 Відповісти
2.5 млн поляков выехало на заработки немцам, голландцам, британцам, итальянцам - им тоже должно быть стыдно?!
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07.05.2020 23:46 Відповісти
в место того, чтоб бороться за свои права в Украине,бегут в Европу,что ж сами справимся
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08.05.2020 09:50 Відповісти
На дивані лежачи ???
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08.05.2020 12:23 Відповісти

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