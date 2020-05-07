Совладельца российского "Лукойла" госпитализировали с коронавирусом

Вице-президента российской нефтяной компании "Лукойл" и совладельца футбольного клуба "Спартак" Леонида Федуна госпитализировали из-за коронавируса.

Как сообщила пресс-служба "Спартака", в данный момент он находится на лечении в больнице, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Леониду Федуну 64 года. По данным Forbes, он входит в двадцатку самых богатых бизнесменов России. Его состояние издание оценивает в $6,3 млрд.

Федун – вице-президент по стратегическому развитию "Лукойла" и второй по размеру акционер после президента компании Вагита Алекперова. На 31 марта 2020 года Федуну напрямую и через семейные трасты принадлежало 9,28% акций нефтяной компании.

По данным на 7 мая в России заразились коронавирусом более 177 тыс. человек. Всего в стране от COVID-19 умерли 1625 человек, из них 88 – за последние сутки.