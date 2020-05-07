БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Коронавірус і карантин
571 0

Совладельца российского "Лукойла" госпитализировали с коронавирусом

Совладельца российского

Вице-президента российской нефтяной компании "Лукойл" и совладельца футбольного клуба "Спартак" Леонида Федуна госпитализировали из-за коронавируса.

Как сообщила пресс-служба "Спартака", в данный момент он находится на лечении в больнице, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Леониду Федуну 64 года. По данным Forbes, он входит в двадцатку самых богатых бизнесменов России. Его состояние издание оценивает в $6,3 млрд.

Федун – вице-президент по стратегическому развитию "Лукойла" и второй по размеру акционер после президента компании Вагита Алекперова. На 31 марта 2020 года Федуну напрямую и через семейные трасты принадлежало 9,28% акций нефтяной компании.

По данным на 7 мая в России заразились коронавирусом более 177 тыс. человек. Всего в стране от COVID-19 умерли 1625 человек, из них 88 – за последние сутки.

Автор: 

карантин (2077) росія (14566) Лукойл (100) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 